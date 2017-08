„Kevés a pontom. Most mit tegyek?”

Hány félévet lehet egyetemre járni állami ösztöndíjasként? A felsőoktatási szakképzés is csökkenti a féléveket? El tudok-e helyezkedni, ha felsőoktatási szakképzésen végeztem? – sorjáztak a kérdések szerdán szerkesztőségünkben. Az egyetemi ponthatárok nyilvánosságra kerülése után olvasóink szakértőinket kérdezhették az egyetemi tanulmányokkal és a pótfelvételivel kapcsolatban. Óváriné dr. Balajti Zsuzsanna, a Miskolci Egyetem tanulmányi rektorhelyettese és dr. Fekete Sándor tanulmányi szakreferens minden kérdésre készséggel válaszolt.

A felsőfokú szakképzés is hallgatói jogviszonynak számít.” Óváriné dr. Balajti Zsuzsanna

Ha kevés a pont

Elmondták: minden hallgató összesen 12 félévig tanulhat felsőoktatási intézményben állami ösztöndíjasként. A felsőoktatási szakképzés négy féléve is egyetemi tanulmányoknak számít. Ez a képzés azonban magasabb szintű, mint az OKJ-s végzettség, úgyhogy a munkaerőpiacon el lehet vele helyezkedni, de nyilván nagyobb az esély, ha valaki diplomát is szerez. Hangsúlyozták: azoknak a hallgatóknak, akik valamilyen fogyatékossággal élnek, plusz 4 állami félév jár a 12 mellé. Arra is ügyelni kell, hogy megszerezhető krediteknek legalább a felét teljesíteniük kell az egyetemi diákoknak, ellenkező esetben átsorolják őket költségtérítéses képzésre. Különleges esetekben (betegség vagy gyermekszülés például) természetesen lehet ez ellen fellebbezni.

Többen is telefonáltak amiatt, hogy nem lett meg az elegendő pontjuk a választott szakra. Szakértőink azt tanácsolták, hogy ebben az esetben érdemes felsőoktatási szakképzésre jelentkezni, mert ha ennek elvégzése után szakirányban tanul tovább a fiatal, akkor jár neki a plusz 30 pont, és az alapképzésből legfeljebb 3 félévet beszámítanak neki. A felsőfokú szakképzés hallgatói jogviszonynak számít, így jár a diákigazolvány és az azzal járó kedvezmények.

Ha már van diploma

Egyik olvasónknak már van egy diplomája, de szeretne felvételt nyerni a Miskolci Egyetem politikatudományok szakára. Azt kérdezte, kell-e emelt szintű érettségit tennie. Fekete Sándor jelezte: ehhez a szakhoz igazából kellene az emelt szint, de aki diplomával rendelkezik, azt átszámítja az egyetem pontokra (tehát emelt szintű érettségit nem kell tenniük). A jeles diploma 400 pontot ér, a jó 370-et és így tovább. Fontos tudni, hogy azok előtt is nyitva áll a felsőoktatás kapuja, akik még akkor érettségiztek, amikor még nem voltak emelt szintű érettségik. Nekik felsőfokú felvételi szakmai vizsgát kell tenniük a választott felsőfokú intézményben. Ezt jelentkezéskor kell jelezniük az Oktatási Hivatalban.

Többen érdeklődtek a kollégiumi férőhelyek iránt is. Az egyetemi vezetők elmondták: a most felvett hallgatók hamarosan tájékoztató levelet kapnak, amelyben a kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatos információk is megtalálhatók. A kollégiumok általában tartalékolnak helyet a pótfelvételi során bekerült hallgatók számára is. Volt, aki azt kérdezte, segít-e az egyetem albérletkeresésben. Megtudhatta, az intézmény hallgatói önkormányzatának honlapján elérhető az az oldal, ami az egyetemisták számára kínált albérleteket tünteti föl.

Olvasóink érdeklődtek a távoktatási formáról is. A tanulmányi rektorhelyettes kiemelte: ez a forma főleg azoknak kedvező, akik dolgoznak, és napközben elfoglaltak. Ebben a formában saját ütemükben haladhatnak a tanulással, amihez minden segítséget megkapnak. Többen érdeklődtek a duális képzésről. Az egyetemi vezetők rámutattak: ennek a képzésnek az az előnye, hogy a hallgatók az elméleti tudás mellett különböző vállalatoknál megszerzik a gyakorlati tapasztalatot is, és fizetést kapnak a cégtől. A pótfelvételin is lehet duális képzésre jelentkezni, amit jelezni kell. A fiatalnak a választott vállalatnál is részt kell vennie egy felvételi elbeszélgetésen.

Csak egy helyre

A napokban azonban a legfontosabb téma az egyetemi pótfelvételi. Ezzel kapcsolatban olvasóink megtudhatták, hogy a pótfelvételi jelentkezés lehetőségét a korábban is meghirdetett szakok többségében felkínálja az egyetem. Ebben az eljárásban azok jelentkezhetnek, akiket az általános eljárás során nem vettek fel, vagy akik idén egyáltalán nem adtak be jelentkezést egyetlen felsőoktatási intézmény által meghirdetett, szeptemberben induló képzésre sem. A pótfelvételi eljárásban csupán egyetlen felsőoktatási intézménybe, egyetlen szakra lehet jelentkezni és már csak költségtérítéses képzésre. Ezért a ponthatárokat a költségtérítéses sorban lehet majd megtalálni, hangsúlyozták szakértőink.

Határidő: augusztus 7.

A pótfelvételi jelentkezés kizárólag elektronikus formában történhet a www.felvi.hu oldalon keresztül legkésőbb augusztus 7-éig, a jelentkezés ingyenes. Ekkor viszont már csak önköltséges helyekre lehet majd pályázni. A pótfelvételi során meghirdetett szakokról az érdeklődők bővebb tájékoztatást találnak a Miskolci Egyetem és a karok honlapján.

További információ a 06-46/565-111-es központi számon keresztül a karok dékáni hivatalaitól vagy Óváriné dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettestől, illetve dr. Fekete Sándor tanulmányi szakreferenstől kérhető a 06-46/565-032-es és a 06-20/323-53-08-as telefonszámon vagy a rekhely@uni-miskolc.hu e-mail-címen.

– Hegyi Erika –

