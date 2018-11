Kevés a fogorvos Magyarországon

Sajnos igen kevesen mossák meg a fogukat rendszeresen, naponta 2-3 alkalommal és a legtöbben a helyes fogmosási technikát sem sajátították el. Általában a legolcsóbb fogkrémeket és fogkeféket vásároljuk és a gyerekek fogászati állapota is siralmas. A 10-12 év közötti gyerekek között mért eredmények alapján, az Európai Uniós átlag alatt vagyunk, pontosabban a lista végén, az utolsók egyikeként kullogunk.

Pedig szükség lenne a rendszeres fogápoláson kívül az időszakos fogorvosi ellenőrzésekre is. Ezt azonban sokan elnapolják egészen a végletekig. A szép fogakért pedig sok mindent tehetünk. Az ellenőrzések során ugyanis fény derülhet a fogkövesedésre, a lepedékképződésre, a foglyukasodásra vagy akár valamilyen fogíny problémákra is. A végén pedig már csak a fúrás, tömés és a foghúzás miatt kell meglátogatnunk a fogászati rendelőt. Szerencsére ma már azok számára is van megoldás, akik elveszítették a fogukat, hiszen élethű és korszerű fogpótlásként a cirkónium korona segíti a pácienseket, hogy újra bátran merjenek mosolyogni.

A rossz finanszírozás miatt kerüljük a fogorvosokat?

Talán az egyik oka annak, hogy Magyarország az Európai Uniós ranglista egyik legrosszabb helyét foglalja el a fogászati állapot tekintetében, az lehet, hogy a közfinanszírozott fogászati alapellátás méltatlanul rossz helyzetben van idehaza. A lemaradás miatt pedig az orvosok is kiöregedtek, magán praxisokat üzemeltetnek vagy külföldön folytatják munkájukat, ahol anyagilag és erkölcsileg is több megbecsülést tapasztalnak. Így viszont egyre több a betöltetlen állami fogorvosi munkahely, amelyeket a betegek is megéreznek.

A hazai egészségügyet egyébként sem lehet felhőtlenül magasztalni, de az állami fogorvosi rendelőkben már tényleg csak a végszükség esetén kényszerülnek ellátogatni a páciensek. Sajnos ugyanis nincs idő egy-egy pácienssel foglalkozni és óriási adminisztratív feladat tartozik minden beavatkozáshoz. Szinte esélytelen, hogy komolyabb baj nélkül is pár percnél több időt kaphassunk a rendelőben, például egy általános kontroll vizsgálatra.

Vajon több lesz-e a fogorvos 2019-től?

Az egészségügyi világszervezet (WHO) szerint optimális lenne, ha minden 2000 lakosra jutna egy-egy fogorvos, ami sajnos a magyarországi állami rendelőkben dolgozó 3.300 fogorvossal és a 10 millió lakossal számítva igen kevésnek bizonyul. Egyes térségekben például több mint 4000 lakosra jut egyetlen egy fogorvos, ami lássuk be, kapacitás tekintetében igencsak megnehezíti a munkát, így részben ez is okozhatja a lakosság siralmas szájhigiéniás állapotát.

A betegeknek tehát maradnak a magán fogorvosi rendelők, ahol a havonta befizetett kötelező TB járulékon felül is muszáj kifizetniük a kezelési költségeket, annak ellenére, hogy az állami ellátás 18 éves kor alatt és 62 éves kor felett minden orvosi kezelés díja térítésmentes kell, hogy legyen. Ráadásul a 18-62 év közöttieknek sem kell az állami fogorvosnál tömésért, gyökértömésér vagy fogkő eltávolításért fizetniük. Jövőre azonban több támogatásban fognak a fogászati rendelők is részesülni, illetve kötelező amalgámszeparátorral is fel lesz minden rendelő szerelve. Hogy ez milyen hatással lesz a hazai fogorvosi praxisok fogorvosi ellátására, azt pedig majd az idő eldönti.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA