Kettős rangadó: a Népstadion helyett Debrecenben lesz majd a következő(?)

A hazai környezetét stadionjának újjáépítése miatt nélkülözni kénytelen Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgócsapatának nem minden őszi meccséről lehet biztosat tudni: a piros-fehérek pályaválasztói joguk „elhelyezéséről” három esetben sem tudnak még százszázalékosat. Az egyik ezek közül az, hogy hol játsszák a Debrecen elleni, december 9-re kiírt „hazai” bajnokijukat, ugyanis a szabályok szerint ezt jelenlegi ideiglenes otthonukban, a debreceni Nagyerdei stadionban nem tehetik meg, lévén az a hajdúságiak rendes hazai pályája. A diósgyőriek, mielőtt Debrecenben kötöttek ki, tárgyalásokat folytattak a mezőkövesdi klub vezetőivel, hogy a tavasz után ezen az őszön is matyó földön játszhassanak, de ebből csak annyi lett, hogy a dél-borsodi klub egy meccsre, a Debrecen elleni bajnokijukra mondott igent.

Ezenkívül a DVTK további két NB I-es találkozójának az elhelyezése is a levegőben lóg, de ezekkel kapcsolatos érdeklődésünkre Kövesdről azt a választ kaptuk, hogy ezekben a kérdésekben újabb megkeresés nem történt feléjük a Diósgyőr részéről.

A Haladás elleni

A két „lógó” meccs közül az egyik az október 28-án, 15.30-re kiírt DVTK–Swietelsky Haladás bajnoki. Ezt Debrecenben azért nem tudja megrendezni a Diósgyőr, mert ugyanebben az időpontban Debreceni VSC – Paksi FC meccs is szerepel a versenyprogramban, és emiatt a Nagy­erdei stadiont aligha kapják meg. Ezért az vetődött fel a DVTK részéről, hogy a szombathelyiekkel cseréljék fel a 35. forduló pályaválasztói jogára ezt a mérkőzést, mert ez esetben október 28-án Swietelsky Haladás–DVTK mérkőzést játszhatnának a Vas megyei csapat rendezésében, ami ideális esetben akár stadion­avató is lehetne. Ugyanis a korábbi tervek szerint az egy héttel később, november 4-én sorra kerülő, Paks elleni bajnokijuk lenne a zöld-fehéreknek az, amelyet elsőként az új létesítményben játszanának. Úgy tudjuk, a Diósgyőr érve az volt, hogy ezzel a pályaválasztóijog-cserével mindkét fél az új otthonában fogadhatná a másikat (ugyanis az április 7-i, egymás elleni újabb mérkőzésen már üzemelnie kellene a DVTK stadionnak). A „fogadjuk új stadionban a másikat” terv megvalósulására – a szerkesztőségünkhöz eljutott információk alapján – kevés az esély: erősen kérdéses, hogy a szombathelyi stadion használatbavételi engedélye meglesz-e október 28-ig. Jelenleg arra van nagyobb esély, hogy ez utóbbi napon újra Sopronban mérkőznek meg a felek.

Ön szerint hányadik helyen végez a DVTK a 2017/2018-as szezonban? 1-3.

4-6.

7-10.

11-12. Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

A Honvéd elleni

Legalább ilyen bonyolult a helyzet az október 21-én 18.00-ra kiírt DVTK–Budapest Honvéd meccsel kapcsolatban, elsősorban azért, mert ezen a napon Debreceni VSC – Swietelsky Haladás mérkőzést is rendeznek 15.30-tól. Mindkét meccs – a Magyar Labdarúgó Szövetség adatbankja szerint – a debreceni Nagyerdei stadionba van kiírva, vagyis ez alapján a korábbi Népstadionban játszott bajnokik mintájára kettős meccset rendezhetnének. Más nem is igazán jöhet szóba, egyrészt azért, mert a DVTK egyszer már cserélt ebben az évadban pályaválasztói jogot a Honvéddal, amikor július 22-én nem tudták Debrecenben fogadni a kispestieket egy zenei rendezvény miatt; a csere cseréje azért nem opció, mert a két csapat ebben az évadban esedékes harmadik mérkőzésén is a Diósgyőr a pályaválasztó. Ráadásul az egy hónap múlva lejátszandó Diósgyőr–Honvéd meccset, a közvetítések jogtulajdonosa, az MTVA műsorra tűzte. Az Észak-Magyarország úgy tudja, hogy a két rendező klub, a debreceni és a diósgyőri partner lenne abban, hogy egymás után játsszanak a Nagy­erdőben (meg nem erősített hírek szerint mindkét fél lehetővé tenné, hogy a másik meccsére váltott jeggyel az övét is meg lehessen tekinteni). Kérdés, hogy mit szólnak ehhez a mérkőzések biztosításáért felelős szakemberek. Ha nem merik bevállalni a kettős rangadót, akkor az lehet a megoldás, hogy a Debrecen–Haladás meccs időpontját egy nappal korábbra teszi az MLSZ versenybizottsága.

Visszatérés

A három „cifra” ügyet is beleszámítva, 10 forduló után térhet vissza Diósgyőrbe a DVTK. Ugyanis az Andrássy úti létesítménynek 2018. február 2-re kell elkészülnie, és az első tavaszi hazai meccsét a versenynaptár szerint március 3-án játssza a piros-fehér gárda, a Ferencvárosi TC ellen.

– Berecz Csaba –

A DVTK programja az ,,ütközéses” meccsekkel

11. forduló, szeptember 30. (szombat), 18.00: Diósgyőri VTK – Videoton FC (Debrecenben)

12. forduló, október 14. (szombat), 15.30: Diósgyőri VTK – Vasas FC (Debrecenben)

13. forduló, október 21. (szombat), 18.00: Diósgyőri VTK – Budapest Honvéd (?) – 15.30: Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry FC, 15.30: Debreceni VSC – Swietelsky Haladás

14. forduló, október 28. (szombat), 15.30: Diósgyőri VTK – Swietelsky Haladás (?) – 15.30: Mezőkövesd Zsóry FC – Ferencvárosi TC, 15.30: Debreceni VSC – Paksi FC

15. forduló, november 4. (szombat), 15.30: Diósgyőri VTK – Balmaz KGY (Debrecenben)

16. forduló, november 18. (szombat), 15.30: Puskás AFC – Diósgyőri VTK (Felcsúton)

17. forduló, november 25. (szombat), 15.30: Diósgyőri VTK – Újpest FC (Debrecenben)

18. forduló, december 2. (szombat), 15.30: Mezőkövesd Zsóry FC – Diósgyőri VTK (Mezőkövesden)

19. forduló, december 9. (szombat), 15.30: Diósgyőri VTK – Debreceni VSC (Mezőkövesden)

20. forduló, február 24. (szombat): Paksi FC – Diósgyőri VTK (Pakson)

21. forduló, március 3. (szombat): Diósgyőri VTK – Ferencvárosi TC (Diósgyőrben)

MLSZ - A Diósgyőr a heti bírságbajnok Budapest - Hat élvonalbeli csapat kapott pénzbüntetést a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottságától kedden. NB I - A Fegyelmi Bizottság (FEB) az FTC – Diósgyőr mérkőzéssel kapcsolatban az FTC-t, mint visszaesőt szurkolóinak másokat megbotránkoztató magatartásáért (az ellenfél szidal... Tovább a cikkhez

VB-selejtezők - Teljessé vált a magyar keret, Ugrai is meghívót kapott Budapest - Teljessé vált a magyar labdarúgó-válogatott kerete a Svájc és a Feröer-szigetek elleni világbajnoki selejtezők előtt. A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint Bernd Storck szövetségi kapitány hétfőn hirdette ki azoknak a névsorát, akik az OTP Bank Ligából csatlakozhatnak a vá... Tovább a cikkhez

FTC vs. DVTK - A minőség hozta a pontokat Miskolc - Partiban volt a DVTK az FTC vendégeként, de alulmaradt, zsinórban a harmadik bajnokiján kapott ki. A labdarúgó NB I 10. fordulójában szombaton este Ferencvárosi TC – Diósgyőri VTK meccset rendeztek a fővárosban. A népligeti stadionban két olyan együttes csapott össze, akik négy nappal k... Tovább a cikkhez

Fotók: Egyre szebb az épülő Diósgyőri Stadion Miskolc - Nagyszerűen halad a Diósgyőri Stadion rekonstrukciója. A Market Építő Zrt. szakemberei a napokban felszerelték a leendő két eredményjelző tartóvázát, a pálya területén pedig már pályafűtés és locsolórendszerek kiépítésének folyamata zajlik. A sky boxok pálya felőli üveges ablakai is be... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA