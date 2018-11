Kettős emberölés Szikszón – Genetikai vizsgálat vezetett nyomra

Dr. Mecser Tamás rendőr ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese sajtótájékoztatóján elmondta, hogy 2011. április 18-ára virradó éjszaka Szikszón, a József Attila egyik családi házában az ott lakó 83 éves férfit és 79 éves feleségét súlyosan bántalmazták. Megkötözték őket és a családi ház két különálló külső épületrészében külön-külön helyezték el őket. A tettes a házban értékek után kutatott a házban. A két idős ember a bántalmazás következtében meghalt. A holttesteket április 20-án este 7 óra körül találták meg a szomszédok.

Rendőrnek adta ki magát

Az ismeretlen tettes ellen megindult nyomozás során kiderült, hogy az elkövető hivatalos személynek kiadva magát jutott be az áldozatai házába. A több évig tartó nyomozás nem hozta meg az eredményét, így 2015-ben az eljárást felfüggesztették. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 2016-ban fordult a Készenléti Rendőrség Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztályához. A cél az volt, hogy új szempontok alapján az alapjaitól kezdjék újra a nyomozást. A közös munka eredményeként 2018. november 22-én a Miskolci Törvényszék letartóztatásba helyezte a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 57 éves szikszói férfit.

Bizalmukba férkőzött

Dr. Petőfi Attila rendőr vezérőrnagy, a Készenléti Rendőrség Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztály vezetője arról beszélt, hogy a két idős áldozat tisztességben megöregedett pár volt, akik alig 200 ezer forintnyi nyugdíjukból tartották el magukat. Nyugdíjas éveikben – közvetlen leszármazottjuk nem lévén – a keresztgyerekük családját támogatták. A rendőrtábornok szerint talán ez volt az, ami közismert lett és a tettest sarkallhatta az idősek kirablására.

A körülményekről elmondta, hogy 2011. április 16-án érkezett a nyilvános telefonfülkéből egy hívás az idős házaspár vonalas telefonjára. A hívó rendőrnek kiadva magát azt mondta, hogy ismeretlenek ólálkodnak a ház körül. Arra kérte az idős párt, hogy hagyják nyitva a kaput és az ajtókat és hamarosan érkeznek a kollégák segíteni. Az idős férfi azonban nem hitt a hívásnak és bejelentést tett a 112-es segélyhívón. Ott mondták nekik, hogy zárkózzanak be, senkit se engedjenek be és valódi rendőrök néznek körül a környéken. Ekkor még sikerült elhárítani a bajt…

Kiderült azonban, hogy huszonnégy órával később, április 17-ről 18-ra virradó éjszaka mégis sikerült valakinek olyannyira bizalmat ébresztenie az idős házaspárban, hogy a késő esti órákban beengedték a portára. Az idős pár aludt, vagy aludni készült, mert hálóruhára vették fel a kabátot és úgy mentek ki ajtót nyitni. Három nappal később találták meg a szomszédok a két holttestet. Mindkettőt megkötözték és többszörös agykoponyatörés okozta a halálukat.

Dr. Petőfi Attila szerint a nyomozók teljesen szakszerű vizsgálatot végeztek el és ennek is köszönhető, hogy azokon a köteleken, amelyekkel megkötözték az idős párt, olyan biológiai nyomokat találtak, amelyekből DNS-mintát lehetett venni.

DNS-mintát vettek

A nyomozás 2017. március 2-án indult el újra. A közös nyomozócsoport olyan személy után kezdett kutatni – rokont, barátot, ismerőst –, aki iránt bizalommal lehettek az idős emberek. Közel száz embert hallgattak ki, vizsgálták meg az alibijüket. Így szűkítve a kört jutottak el egy 57 éves, szikszói illetőségű férfihez, aki érettségivel, műszerész és biztonsági őr szakképzettséggel rendelkezik, de a bűncselekmény idején munkanélküli volt és anyagi gondjai voltak. A meggyilkoltakkal bizonyíthatóan ismeretségi viszonyban volt. Az anyósa volt azonos korú az idős házaspárral és bejáratosak is voltak egymáshoz. Olyan is volt, hogy a férfi is elkísérte anyósát vendégségbe. Elmondása szerint ilyenkor csak a ház előteréig jutott. A férfi egyébként a bűncselekmény idejére nem tudott alibit bizonyítani. Azt mondta ugyan, hogy szerettei körében otthon tartózkodott, de ez megcáfolható például azzal, hogy ebben az időben lányával sms-ezett, aki azonban szintén otthon tartózkodott, így ez nem életszerű.

A genetikai szakértői vélemény is egyértelműen azt bizonyítja, hogy azokról a kötelekről származó DNS-minta, amellyel megkötözték az idős párt, azonos az elfogott férfi DNS-ével. A bizonyítékok alapján most november 19-én elfogták a férfit, majd a Miskolci Járásbíróság november 2-én elrendelte a letartóztatását. A férfi tagadja a bűncselekmény elkövetését.

Szaniszló Bálint

