Kettős emberölés Ózdon: Előzetes letartóztatásban a családját lemészároló férfi

A gyanú szerint a férfi november 26-án az éjjeli órákban több késszúrással megszúrta két nevelt gyermekét, majd élettársát is. A gyermekek a helyszínen azonnal életüket vesztették, a nőt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A rendőrök kiérkezése előtt a gyanúsított önmagával is végezni próbált. A férfi jelenleg kórházban van, ott hallgatta ki a bíróság.

Nagyon súlyos bűncselekményről van szó, így bűnösség megállapítása esetén 10 évtől 20 évig terjedő vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható. A bíróság álláspontja szerint a kiszabható büntetés mértékére figyelemmel nem zárható ki, hogy a gyanúsított megszökne vagy elrejtőzne a hatóságok elől. Megalapozottan feltehető az is, hogy a tanúk befolyásolásával, megfélemlítésével, valamint a bizonyítékok megsemmisítésével veszélyeztetné a nyomozást, valamint az is, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb szabadságvesztéssel büntetendő cselekményt követne el. A cselekmény körülményeire figyelemmel a bíróság indokoltnak találta a férfi 2018. december 29-ig történő letartóztatását.

A végzéssel szemben a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.

ÉM

