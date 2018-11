Kettős emberölés Ózdon – Anyjukat védték a fiúk

Továbbra sem kommunikál a rendőrség bővebben a felfoghatatlan eset után, amely Ózd Cipói városrészében történt, és amelynek során a nevelőapa megölte két nevelt fiát, illetve élettársát is életveszélyesen megsebesítette.

Nem engedte ki

Szerdai megkeresésünkre sem mondott semmit a megyei főkapitányság, sem az indokokról, sem a részletekről, ahogy az elhunyt két fiú sérüléseiről, illetve a kórházban lévő nő és férfi állapotával kapcsolatban sem. Mint ismert, a rendőrségre hétfő délben érkezett bejelentés, miszerint családi tragédia történt Ózdon. Egy 31 éves férfi késsel megszúrta 18 és 16 éves nevelt fiait, akik olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen az életüket vesztették. A férfi megsebesítette 43 éves élettársát is, akit súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba a mentők a helyszíni ellátást követően. A bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe hozható férfit, azonosítását követően, a rend­őrség elfogta, egyben a mentőszolgálat munkatársai őt is kórházba vitték, mivel saját magát is megsebesítette. Úgy tudjuk, az ő sérülései nem életveszélyesek. A megyei rend­őr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt folytat büntető­eljárást.

A Blikk vérfagyasztó részleteket tudott meg az utcabeliektől, akik a megszurkált nő segítségére siettek, amikor az kimenekült a házból. Eszerint a férfi órákig tartotta összezárva a nőt a lakásban a halott fiaival, kulcsra zárva az ajtót, a kulcsot pedig a párnája alá rejtve. A nő innen „lopta ki”, és menekült ki a horrorházból, amely addig az otthonuk volt.

Krisztián és Roland az anyjukat védték volna, amikor a tettes hidegvérrel elvágta a két fiatalember nyakát. Az éjszakai dulakodás hangjaira senki nem figyelt fel a környéken, csak másnap, amikor egy szomszéd tudta meg, mi történt. A neve elhallgatását kérő asszony hétfő délben indult a kút felé, amikor találkozott a pánikba esett D. Andreával. Az asszony elmesélte a szomszédnak, mi történt az éjszaka, majd könyörgött, hogy hívja a rendőröket. Az összeszaladt emberek először el sem akarták hinni, hogy mi történt, míg a nő meg nem mutatta a szúrt sérüléseit, amelyeket maga látott el, amennyire tudott, ennek köszönhette, hogy életben maradt addig, amíg a kórházi ellátást megkapta.

A férfi, Sz. Ádám, amikor észrevette, hogy a nő megszökött, az utcabeliek szerint éktelen ordítozásba kezdett, azt kiabálva: gyere vissza! Amikor azonban rájött, hogy a nő segítséget kapott, inkább elhallgatott és igyekezett elrejtőzni a házban. Amikor megjöttek a rendőrök, hosszú percekig keresték, majd azzal fenyegetőzött, elvágja a saját torkát is. Végül erre nem került sor, bár sebeket ejtett magán, de csak könnyű sérülésekkel vitték kórházba. Párján viszont életmentő műtétet kellett végrehajtani.

Szerelemféltés lehet

A családot senki se ismerte igazán a környéken. Az anya a fiaival alig két hónapja költözött be a lakásba, majd később új párja is követte őt. Úgy tudjuk, a lakást nem megvásárolták, csupán bérelték. Egy hangos szó se hagyta el az épületet korábban, így nem értik a helyiek, miért fordult a férfi a nevelt fiai és a párja ellen. A legvalószínűbb teóriának mindenki a szerelemféltést tartja, vagyis, hogy féltékenységből rántott kést Sz. Ádám, és fordult párja ellen, a fiúknak pedig azért kellett meghalniuk, mert útjába álltak a dühöngő férfinek.

ÉM

Kettős emberölés Ózdon - Órákat kellett halott fiaival töltenie a nőnek Ózd - Szerelemféltés állhat az elképesztő tragédia hátterében, amelynek során két fiúnak kellett meghalnia. Bár úgy tudjuk, a rendőrség már őrizetbe vette a 31 éves Sz. Ádámot, aki hétfőn végzett két nevelt fiával, és az élettársát is életveszélyesen megsebesítette több késszúrással, és ki is hal... Tovább a cikkhez

Kettős halál Ózdon: felfoghatatlan Miskolc, Ózd - Életmentő beavatkozásokkal stabilizálták késelés női áldozata és elkövetője állapotát. A ködös, esős időjárás egyébként is nyomasztó. Emellé egy kettős gyilkosság feldolgozhatatlan érzése is rátelepedett az ózdiakra. Hétfőn a déli órákban futótűzként terjedt el a hír, hogy a Cipói ... Tovább a cikkhez

Két gyereket késelt halálra Ózdon Ózd - Halálos késelés történt Ózdon. A mentők a helyszínen két gyermeket találtak, akiknek az életét már nem tudták megmenteni. Édesanyjuk súlyos sérüléseket szenvedett. Egy férfit is találtak a lakásban, akinek szintén vannak sérülései, valószínűleg ő volt a késelő. A két felnőtt ellátása folyam... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA