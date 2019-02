Ketten életüket vesztették a kábítószert fogyasztó sofőr miatt

A Sátoraljaújhelyi Járásbíróság február 13-án előkészítő ülésen 6 év börtönbüntetésre ítélte azt a férfit, aki fékezés nélkül rohant bele a szemközti forgalmi sávban közlekedő autóba, két ember halálát okozva ezzel.

Frontálisan ütköztek

A megállapított tényállás szerint a vádlott 2017. november 5-én, 17 óra körüli időben egyedül utazott gépkocsijával a 37. számú főúton. A férfi Sárospatak irányába közlekedett, amikor minden előzmény nélkül áttért a menetirány szerinti bal oldali forgalmi sávba és fékezés nélkül – körülbelül 83-87 km/h sebességgel –, frontálisan összeütközött a szemből érkező autóval. A vétlen autó sofőrje a hirtelen fékezés ellenére sem tudta elkerülni az ütközést. Az autóban négyen ültek, akik közül ketten a helyszínen életüket vesztették. A sofőr és a negyedik utas 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A vádlott a balesetet kábítószer hatása alatt okozta.

Elfogadhatatlan kockázat

A bíróság a vádlottat a kiszabott szabadságvesztés mellett 6 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől is. Hangsúlyozni kell, hogy nem csak az ittas állapotban, hanem a kábítószer hatása alatt elkövetett járművezetés is bűncselekménynek minősül. Mindkét szer fogyasztása jelentősen növeli a baleseti kockázatot, hatásukra növekszik az észlelési idő és tompulnak a reflexek. Elfogadhatatlan kockázatot vállal, aki kábítószer hatása alatt vezet gépjárművet, hiszen ezzel nemcsak önmagát, hanem a közlekedés más résztvevőit is veszélyezteti. A járásbíróság ítélete jogerős.

ÉM

