Kétszer három ponttal számolnak a DVTK Jegesmedvéknél

A piros-fehérek pénteken 18 óra 30 perctől a Fehérvári Titánok vendégei lesznek, szombaton pedig ugyancsak 18.30-tól HK Beograd gárdájával hazai környezetben mérik össze tudásukat.

Toulmin marad

A csütörtök délutáni sajtótájékoztatón először Nagy Ádám csapatvezető-menedzser ismertette a piros-fehérek – egyébként mindenki által várt – közlendőjét:

– Grant Toulminnal a szezon végéig szóló szerződést kötöttünk. Eddig próbajátékon volt nálunk, és meggyőző teljesítményt nyújtott. Öt mérkőzésén három gólt szerzett és kilenc „segédpontot” is gyűjtött.

Ezután arra a kérdésre, hogy mivel nyert csatát Miskolcon, Douglas Bradley vezetőedző így felelt:

– Már a nyáron is szóba került, de akkor Lengyelországba igazolt. Most, amikor teszteltük, nagyon termékenynek bizonyult, ráadásul a második sorban játszó társaival, Johnstonnal és Sakarisszel kiválóan megértette magát.

Szót kapott a főszereplő, azaz a magas termetű csatár is, aki ezt mondta:

– Nagyon tetszik nekem Miskolc. Megkedveltem a várost, a klubot, amelyre a profizmus jellemző. Remek csapathoz kerültem, öröm, hogy az első helyen állunk, és az a célunk, hogy minden sorozatot megnyerjünk. Jó teljesítménnyel ehhez akarok hozzájárulni.

A két meccsről

A szakvezetőtől véleményt kértünk az előttük álló összecsapásokról is.

– A Fehérvárt jól ismerjük – folytatta Douglas Bradley, majd hozzátette: – Jól védekeznek, fizikálisan kiválóak, és bár nincsenek magas pozícióban a táblázaton, várhatóan nehéz dolgunk lesz ellenük, ezért nagyon oda kell majd figyelnünk. Ami pedig a belgrádiakat illeti: a szerb fővárosban kétszer nyertünk ellenük, hazai fellépésünket azonban nagy meglepetésre elveszítettük velük szemben. Mivel a HK Beograd még nem tett le arról, hogy odaérjen valamelyik rájátszást érő helyre, ráadásul sokat fejlődött, megint nem csak hivatalból mondom, hogy ellenük is nehéz dolgunk lesz, de mindenképpen vissza kell vágnunk nekik.

A mester szavaihoz csatlakozva Grant Toulmin megjegyezte:

– Fehérvárt meg kell vernünk. Jól felkészültünk belőlük, videón is kielemeztük a játékukat, s úgy gondolom, hogy pénteken este minden rendben lesz. A Belgráddal szembeni első élményem megrázott: éppen akkor érkeztem Miskolcra, ezért a lelátóról néztem az összecsapást, majd a végén a saját szemeimmel láttam az öltözőben, hogy a fiúk milyen kiábrándultak voltak. Nos, akkor ebbe csöppentem bele, de a „sporttörténelem” most nem ismétlődhet meg, diadalmaskodnunk kell.

Mindenki friss lesz

Négy nap, három mérkőzés: szerdán kupa-, pénteken és szombaton Mol Liga-fellépés. Megkérdeztük a vezetőedzőtől és a támadótól is, hogy ilyen sorozatterhelés mellett milyen technikákra van szükségük ahhoz, hogy tudásuk legjavát nyújtsák.

Douglas Bradley: – Ilyenkor jön elő a nyári felkészülés, vagyis az alapozás milyensége. Mi akkoriban remek munkát végeztünk, ennek pedig most érik be a gyümölcse, azaz nem félek sem a fáradtságtól, sem az erő hiányától. Apró, de célravezető fogások persze vannak: a sűrű program alatt négy sorral játszunk, részben rotációs elv alapján mindenkinek játéklehetőséget adok. Aztán a jégre kerülő sorok rövidebb ideig lesznek fenn, gyakrabban cserélünk, így mindenki frissen küzdhet. A felkészülésünket is a műsorhoz igazítottam: a szerdai kupameccs után a csütörtöki tréningünk sem volt kemény, csupán átmozgató jelleget öltött a foglalkozásunk, szintén annak érdekében, hogy pénteken mozgékonyak legyünk, bírjuk a tempót.

Grant Toulmin: – A jégkorongozók többsége már hozzászokott a heti több mérkőzésre. A szakmai stáb nálunk figyel a forgatásra, mi pedig sokat kondizunk a megfelelő erőállapot érdekében. Jómagam, mintegy ráadásként, sokat nyújtok, ezt hengerek segítségével teszem. Számomra különösen fontos, hogy karbantartsam a testemet, az izomzatomat.

– Kolodzey Tamás –

