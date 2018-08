Kétszáznál több irodalmár vett részt a tokaji írótáborban

A 46. alkalommal megtartott többnapos ülésezésen, szemináriumokon és munkacsoport-üléseken tanácskoztak az irodalmárok.

Minden évben pozitív élményekkel megyek haza.” Szentmártoni János

A Tokaji Írótábort 1972 óta rendezik meg, eleinte Tiszaladányban, akkor még kis létszámban találkoztak az írók és költők. Egy évben, 1987 nyarán maradt csak el hatalmi nyomásra, azóta minden évben üléseznek a hazai irodalmi élet szereplői. A negyvenhatodik tábor témája a „Halottak élén – Magyar irodalom és művészet az I. világháborúban” volt, jellemző hogy mindig a jeles évfordulók köré szervezik tanácskozásukat.

Fontos és érdekes

– Minden évben pozitív élményekkel megyek haza és ahogy látom az írótársaimat, ez rájuk is igaz és feltöltekezve, hasonló jó érzésekkel hagyják el Tokajt. Nagyon hasznos előadások hangzottak el, fontos és érdekes kérdések vetődtek fel a tábor előadásain. De nem szabad elfeledkezni a kulturális programokról, koncertekről, versszínházi előadásokról, amelyek olyan hangulatot teremtettek a táborlakók, és bízom benne hogy a tokajiak számára is, amiért érdemes volt itt lennünk – mondta el Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke.

A Tokaji Írótábor pár éve nyitott az otthont adó város felé is. Számos programot tartottak, a Kossuth téren koncertekkel, folyóirat bemutatókkal és irodalmi estekkel várták a közönséget, és Írótábor Junior címen még egy egész délelőttös gyermekprogramot is szerveztek. A „szülőfalu” Tiszaladány is minden éven része a tábornak, idén a Győri Elek Faluházban Tallián Mariann és Lázár Balázs tartott versszínházi estet az első világégés idejében született művekből.

Emlék a nagyoknak

A Tokaji Írótábor és a város által közösen létrehozott, a gimnázium melletti irodalmi emlékparkban a zárónapon már a huszonharmadik emléktáblát avatták fel. Ezúttal Ady Endre domborművét készítette el Szabó Tamás Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész. A szoboravatón Szentmártoni János azt mondta, Ady meghatározó költője volt nemcsak a világháború és az azt megelőző időszaknak, hanem az egyetemes magyar irodalomnak is.

– Jövőre emlékezünk Ady Endre halálnak századik évfordulójára. Az egyik legnagyobb költőnkre való emlékezést itt kezdtük meg, az emléktábla avatóval, illetve a záróülésen való tanácskozással – tette hozzá a Magyar Írószövetség elnöke.

Elismeréseket is átadtak

Az idei volt a leglátogatottabb tanácskozás, több mint kétszáz irodalmár vett részt a négynapos írótáborban, aminek zárásaként átadták a „Hordó-díjakat” is. A Nagyhordó-díjat Gál Sándor, a Hordó-díjat pedig Hóvári János, Muzsnay Árpád és Szabó Zsolt kapta meg. A Tokaji Írótábor díját idén Lázár Balázs költő, színművész vehette át.

