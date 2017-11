Kétgólos vezetésük után buktak csatát a Macik

A vasárnapi, Újpest elleni hazai, Erste Ligás mérkőzés elején Adorjánnak akadt védeni valója, biztonsági okokból azokat a korongokat is magához vette, amelyek kevéssel ugyan, de elkerülték a kaput. A 3. percben Rantanen a kék vonal közeléből kétszer is hasba lőtte Silát, a 6. perc elején pedig Tóth A. a rá annyira jellemző módon megkerülte a kaput, hátba támadta Silát, a bal sarkot azonban nem tudta bevenni. A 7. percben Galanisz korongját még hárította az újpestiek portása, a játékszer viszont jobbra pattant, pontosan oda, ahol Magosi állt. A csatár pedig kompromisszum nélkül, a még csak tápászkodó Sila mellett, 6 méterről nagy bombát küldött a kapu közepébe (1-0). A 14. percben Miskolczi és Magosi finomkodott a kapu előtt, egymást keresték, de előbbi leheletnyi átadása nem jutott el utóbbi ütőjéig. A Macik akciói voltak kiérleltebbek, támadásaik több veszélyt hordoztak magukban. A lila-fehérek ritkábban értek el a hazaiak ketrecéig, játékukat rögtönzéssel próbálták színesíteni, de így sem tudták zavarba hozni a listavezető védőit. Egyetlen kiállítás történt, ezt azonban nem sikerült kihasználni.

Paprikás, sportszerű

A második húsz perc elején a fizikai erő dominált, a birtokban lévő és a szabad korongokért nagy harc alakult ki, közben a légkör is paprikás, de azért sportszerű volt. Dósa kis büntetése után megérezte a lehetőséget a miskolci csapat, de sehogyan nem jött össze a második hálózörgetés. A fővárosiak kellő tartással korongoztak és az is lelkesítette őket, hogy csak egy góllal álltak bukásra. Ha kellett, tördelték a játékot, máskor gyorsítottak, sőt az állandó ütközéstől sem riadtak vissza. A 32. percben Galanisz teljesen tiszta helyzetből, jobbról, középtávolról egészséges bombát engedett el, de Sila repült a korongjára. A túlsó ,,féltekén” Dósa véletlenül egyedül találta magát Adorjánnal, ezen annyira meglepődött, hogy ziccerből a 31-es számú őrbe lőtte a korongot. A 35. percben harmadszor adódott, hogy öt hazai adogathatott négy újpestivel szemben és három a magyar igazság, Láda B. révén a cicázásból összejött a dupla (2-0).

Meglepetésre

Az utolsó harmadra szakaszcsúcsokat tűzött ki maga elé a DVTK Jegesmedvék csapata. Kapott gól és kiállítás nélkül akarta megúszni ezt a felvonást. Az első nem jött össze, mert a 43. percben Frolik szépített (2-1), a második is füstbe ment terv lett, ugyanis Rantanen palánkra lökése miatt bűnhődött, a százhúsz másodpercet viszont sikerült átvészelni. A Jegesmacik is kaptak egy fórt, Joe hálából olyan erővel ütötte Sila kapujára a korongot, mintha teniszben szervált volna, de korcsolyát talált. Teljesen nyílt volt a meccs, az újpestiek nem adták fel, töretlenül mentek előre. A miskolciak a védekezésre figyeltek, de az 55. percben mattot kaptak Ropret révén (2-2). Emberelőnyben tűzijátékot csináltak a vendégkapu előtt a Macik, de jött a hosszabbítás, majd jöttek a büntetők is, ezt pedig hosszas vajúdás után az újpestiek nyerték.

Az elmúlt hetekben győzelmet győzelemre halmoztak a piros-fehérek, akikre ráfér egy kis pihenés a válogatott szereplése miatti ligaszünetben.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

DVTK Jegesmedvék – Újpesti TE

2-3 (1-0, 1-0, 0-2, 0-0) – szétlövéssel

Miskolc, 985 néző. V.: Salánki, Rencz (Kormos, Soltész).

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Rusk, Leppanen, Magosi 1, Miskolczi, Galanisz (1) – Láda B. 1, Rantanen (1), Kulmala, Vas (1), Pavuk (1) – Joe, Vojtkó, Berta, Tóth A., Tóth G. – Bernáth, Albert T., Köllő, Ritó – Kiss B. (kapus). Vezetőedző: Mikael Tisell.

Újpesti TE: Sila – Kiss D., Kiss R., Benk, Frolik 1, Ropret 1 (1) – Huba (1), Pokornyi, Caladi, Cseter, Szalma – Hegyi Á., Varga A. (1), Nemes, Sági, Pápa – Schmál, Dósa, Pichler-Balássy, Turbucz – Márkus (kapus). Vezetőedző: Szilassy Zoltán.

Kiállítások: 4, ill. 12 perc.

Mikael Tisell: – Nagyon jó mérkőzést vívtunk. Az első két harmadban kevés lehetőséget adtunk az Újpestnek, a harmadik harmadban azonban nem tudtuk belőni a harmadik találatot, amely valószínűleg mindent eldöntött volna. Az összké­­p így is remek, az elmúlt két hónapban nagyszerűen teljesített a csapat.

Szilassy Zoltán: – A nézők bizonyára élvezték a csatát, az edzők azonban biztosan nem. Sokáig nagyon ránk jöttek a miskolciak, minket pedig Sila tartott a meccsben. A záró felvonásra nagyon összekaptuk magunkat, és a ligabajnok ellen, 0-2-ről felállva bravúros győzelmet arattunk.

További vasárnapi eredmény:

EV Vienna Capitals (osztrák)-MAC Budapest 1-5 (0-1, 0-4, 1-0)

Az Erste Liga állása:

1. DVTK Jegesmedvék 14 11 1 1 1 57-25 36 pont

2. MAC Budapest 15 11 – – 4 66-37 33

3. Ferencvárosi TC 15 8 1 – 6 53-42 26

4. Újpesti TE 15 8 1 – 6 43-38 26

5. SC Csíkszereda 14 8 – – 6 51-44 24

6. ASC Corona Brasov 14 5 1 2 6 41-37 19

7. Dunaújvárosi Acélbikák 14 6 – – 8 37-41 18

8. Fehérvári Titánok 15 3 1 2 9 42-69 13

9. EV Vienna Capitals 16 – 1 1 14 23-80 3

