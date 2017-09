Kétgólos hátrányból fordítottak a Macik Csíkszeredán

A pénteki, brassói siker után másnap Csíkszeredában lépett jégre a miskolci hokicsapat az Erste Ligában. Az előző nap nem játszó házigazdák jól akarták indítani a szezont saját közönségük előtt, és a támadásaik már a 4. perc közepén góllá értek, amikor egy kapu mögül érkező korongra Antal Zs. érkezett a legjobban (1-0). A vendégek nem tettek le arról, hogy minél hamarabb egalizáljanak, viszont egy ellenakciót a 34 éves orosz, KHL rutinnal is bőven rendelkező Taratuhin fejezett be szépen, így 7:46 percnél már 2-0-ra vezettek a csíkiek. Volt dolguk a kapusoknak is, de szerencsére nem tudta tovább növelni előnyét a Gudas-társulat, a szünet jókor jött a piros-fehérek, hogy átbeszéljék, mit kellene másképpen tenni a második harmadban.

Így is történt, mert mindössze 3:25 percet kellett várni a Macik szépítésére, ekkor Galanisz lövésével szemben volt tehetetlen Ruczuj (2-1). A Jegesmedvék irányítottak, érezhető volt, hogy amelyik együttes ezen a ponton gólt talál, nagyobb esélye lesz a győzelem megszerzésére. A ,,helyzet fokozódás” kiállításokat is előidézett, hiszen előbb Hudecnek, aztán Sakarisnak, később pedig Fodor Cs-nek osztottak ki két perces büntetést a játékvezetők. Ez utóbbi kiállítása éppen csak lejárt, amikor 39:30-nál a tavalyi évad egyik húzóembere, Sakaris villant meg, és máris 2-2 lett az állás.

A címvédő volt most már lélektani előnyben, és a Macik hasonlóan nyitották a befejező harmadot, mint a másodikat. 44:39-nél, egy kapu előtti kavarodásnál Sakaris ütőjét hagyta el a pakk, és kötött ki a csíkiek kapujában (2-3). A házigazdák próbálkoztak visszatérni a nyitó felvonásban mutatott teljesítményhez, de ez nem járt eredménnyel. Ehelyett: 48:04-nél Taratuhin volt szabálytalan, melynek köszönhetően 5 a 4 ellen hokizhattak a népkertiek. Már nem sok volt vissza a DVTK fórjából, mikor egy figura Gőzre ,,jött ki”, aki be is küldte a korongot a csíkszeredaiak hálójába (2-4). Az utolsó bő tíz percben sem itt, sem ott nem rezdültek már a hálók, a hazaiak szakvezetője levette kapusát is, mezőnyjátékos érkezett helyette, azonban ez már nem változtatott a tényen: a Macik hat pontot zsebeltek be első két 2017/2018-as összecsapásukon.

Jegyzőkönyv

SC Csíkszereda – DVTK Jegesmedvék

2-4 (2-0, 0-2, 0-2)

Csíkszereda, 1200 néző. V.: Gergely, Máthé (Sikó).

SC Csíkszereda: Ruczuj – Hudec, Papp, Antal Zs. 1, Rusnák (1), Valchar – Brnák, Salló, Bíró, Taratuhin 1, Fabus – Gecse, Farkas, Fodor (1), Molnár, Moldován (1) – János, Orbán, Rokaly, Casaneanu, Antal N. – Onodi (k). Vezetőedző: Leo Gudas.

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Rusk, Leppanen, Magosi (1), Galanisz 1, Miskolczi – Láda, Rantanen (1), Pavuk, Tóth A. (1), Vas (1) – Vojtkó, Gőz 1, Sakaris 2 (1), Kulmala (1), Ritó (1) – Bernáth, Köllő, Karda, Albert, Tóth G. – Kiss (k). Vezetőedző: Mikael Tisell.

Kiállítások: 6 perc, ill. 4 perc.

Leo Gudas: – Vesztettünk, így sok okunk nincs az örömre. Az első felvonásban fegyelmezetten játszottunk, utána egyre több teret engedtünk az ellenfélnek, illetve több felesleges kiállítást is engedtünk. A második kapott gólt harminc másodperccel a harmadik vége előtt nagyon el kellett volna kerülni. A fiúk jól küzdöttek, de olyan elemi hibákat tudunk elkövetni, amelyet egy ilyen szintű csapat azonnal kihasznál és ezt meg is tette.

Mikael Tisell: – Borzasztóan kezdtük a mérkőzést és az ellenfél két alkalommal is büntetett. A meccsbe fokozatosan jöttünk bele és úgy érzem, hogy a második harmadtól kezdve mi voltunk az erősebb csapat és ez meg is látszott a végeredményen. Nagyon fontos pillanata volt a meccsnek, hogy a hazai alakulat nem tudta megszerezni a harmadikat, hanem mi jöttünk fel mínusz egyre, majd a második harmad vége előtt egy szerencsés góllal egyenlítettünk. Nagyon fontos momentumai voltak a meccsnek.

