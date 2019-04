Kétezer tő levendula Monokon

A napokban ültették el Monokon azt a 2000 levendulapalántát, amelyet nem az illatáért és a látványért vásároltak.

Miniszterelnöki portán

– Egy olyan levendulafajtát vásároltunk, amelyből olajat lehet majd sajtolni – mondja Bártfay Emese, Monok polgármestere. – A levendulás termékeket stílszerűen a település által üzemeltetett Levendula Kézműves Boltunkban lehet majd megvásárolni. Amikor a kézműves boltot nyitottuk, még nem gondoltuk, hogy valamikor levendulával is foglalkozunk majd, így a névválasztásnak a mostani ültetéshez semmi köze.

Monok polgármestere azt is elmondta, korábban sem volt tájidegen a falutól a levendula, hiszen a közterületeken több helyen is lehetett és lehet találkozni a növénnyel, ami nem csupán szép, de az illata is nagyon kellemes. Az elmúlt években mintegy 100 tő levendulát ültettek el a településen, most azonban egy nagyobb vállalkozás részeként emelték meg jelentősen a kiültetett mennyiséget.

– A közfoglalkoztatás keretében erre is volt lehetőség, így most kipróbáljuk a levendula termesztését is. Ugyan nem Tihanyból vásároltuk a töveket, de a kereskedő, aki levendulával is foglalkozik, onnan szerezte be eredetileg a növényeket, így áttételesen mégis tihanyi levendula illatozik majd Monokon. A kétezer tő akkora területet igényel, hogy egy telken nem is tudtuk az összeset kiültetni, így egy másik telket is igénybe kellett venni, jelesül azt az ingatlant, amely az ország egykori monoki születésű miniszterelnöke, Németh Miklós tulajdonában volt és amelyet még ő ajándékozott az önkormányzatnak – mondta el Bártfay Emese.

ÉM-BG

