Az akció annyira sikeresnek bizonyult, hogy idén megismétlik, így a nemrégiben beindult idei program keretében már neki is láttak az uborkatermesztésnek és e mellé még nekilátnak a fűszerpaprika termesztésének is. Miután a településvezető maga is híres galambász, ezért az sem meglepő, hogy az állattenyésztési programban a tyúkok és a sertések mellett a helyiek most már galambokkal is foglalkoznak.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA