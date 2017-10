Két vereség után javítana a VRCK

A férfi röplabda Közép-európai Liga keretében a Vegyész RC Kazincbarcika együttese ma és holnap két újabb mérkőzést játszik, ezúttal a szlovákiai Nyitrán. A sárga-kékek előbb a horvát Mladost Ribola Kastela gárdájával mérik össze erejüket 16.00-tól, míg szombaton ugyanebben az időpontban a torna házigazdája, a VKP Bystrina SPU Nitra lesz az ellenfelük. A Vegyész a sorozat első tornáján, négy héttel ezelőtt ugyancsak Szlovákiában játszott két mérkőzést, és ekkor a szlovén ACH Volley Ljubljana, majd az akkori vendéglátó, Spartak Myjava gárdájával szemben maradt alul, egyaránt három játszmában.

– Mindenképpen szeretnénk javítani a myjavai eredményességünkön, és mindkét mostani meccsen a győzelem megszerzése a célunk – jelentette ki Daniel Oravec, a Vegyész RC Kazincbarcikai vezetőedzője. – A Spartak Myjava ellen rosszul játszottunk, és ugyan az ACH Volley Ljubljana ellen már biztatóbb volt a teljesítményünk, de mivel ellenfelünk két emelettel felettünk ,,lakik”, így ők nyerték meg ezt az összecsapást. Sajnos a magyar bajnokságban a meccsek többsége az alapszakaszban nem számít rangadónak, így hiába edzünk keményen, élesben nem mindig tudjuk kipróbálni magunkat. Ezzel szemben a MEVZA, a Közép-európai Liga más: most mi vagyunk leghátul, de szeretnénk minél előbb elmozdulni az utolsó helyről. Az előző idényben az utolsó két meccsünket nyertük meg, az OK Mladost Ribola Kastelát is elvertük, de a horvátok megerősödtek, idén jobb keretük van, egységesebbek. A házigazda VKP Bystrina SPU Nitra az egyik legjobb szlovák csapat, és éremesélyesek ebben a sorozatban. Persze egyik csapat sem verhetetlen.

Páez játszhat

A barcikai együttes csütörtökön kelt útra, és a csapattal tartott a hét folyamán szerződtetett venezuelai játékos, Carlos Páez is, akinek csütörtökön sikerült megszerezni a játékengedélyét, úgyhogy nincs akadálya annak, hogy bemutatkozzon új együttesében. A VRCK keretének tagjai közül Gebhardt Áron még nem teljesen egészséges, így vele kapcsolatban kérdéses, hogy tudja-e vállalni a játékot.

ÉM-BCS

A férfi röplabda Közép-európai Liga állása

1. Calcit Volley Kamnik (szlovén) 4 4 – – – 12:1 12

2. SK Posojilnica Aisch/Dob (osztrák) 3 2 1 – – 9:4 7

3. ACH Volley Ljubljana (szlovén) 2 2 – – – 6:0 6

4. Mladost Zagreb (horvát) 3 2 – – 1 8:5 6

5. Spartak Myjava (szlovák) 2 1 – – 1 3:3 3

6. Union Raiffeisen Waldviertel (osztrák) 3 1 – – 2 4:6 3

7. VKP Bystrina SPU Nitra (szlovák) 3 1 – – 2 5:8 3

8. KDS-šport Kosice (szlovák) 3 1 – – 2 4:7 3

9. Mladost Ribola Kastela (horvát) 3 1 – – 2 3:7 3

10. OK Triglav Kranj (szlovén) 4 – – 2 2 5:12 2

11. Vegyész RC Kazincbarcika 2 – – – 2 0:6 0

A lebonyolításról: a sorozatban minden csapat mindenki ellen egyszer játszik, a kiírás szerinti tornarendszerben. Minden együttes egyszer lehet házigazdája ilyen háromnapos, háromcsapatos rendezvénynek, amelynek keretében a résztevők egymás ellen játszanak. A minden csapat által lejátszott 11 mérkőzés után az első négy helyen álló gárda vehet részt a sorozat négyes döntőjében.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA