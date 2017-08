Két sportberuházás is hamarosan zárul

Putnokon a Várady Béla Sportközpontban gőz­erővel újítják fel a küzdőteret, valamint a lelátót, hogy az NB III-as futballcsapat a lehető leghamarabb visszatérhessen az otthonába. A gömöri város új tanuszodája pedig már elkészült, ezekben a napokban a parkosítás és a területrendezés zajlik. Putnokon végéhez közeledik két nagyszabású fejlesztés, amelyet rövidesen a városban és a környéken élők is használhatnak.

Ebben a hónapban befejeződik a fedett lelátó kivitelezése.” Tamás Barnabás

A stadion rekonstrukciójára két lépcsőben nagyságrendileg 350 millió forintot fordíthattak. Először teljesen felújították a klubházat, most pedig a pályát és a lelátót varázsolják újjá, kialakítottak egy vizesblokkot, új beléptetőrendszert telepítenek, és villanyvilágítással is rendelkezni fog a stadion. Ennek köszönhetően a jövőben akár NB II-es találkozók lebonyolítására is alkalmas lesz a létesítmény.

Terítik a gyepet

– Néhány nappal ezelőtt megkezdődött az új gyepszőnyeg leterítése, valamint ebben a hónapban befejeződik a fedett lelátó kivitelezése – mondta a beruházással kapcsolatban Tamás Barnabás, Putnok polgármestere. – A módosított időpont értelmében szeptember végére minden egyéb munkával végeznünk kell, bízom benne, hogy ennek már nem lesz semmilyen akadálya. Azt azért hozzá kell tennem, hogy a nagy nyári esőzések kibabráltak velünk, a tervezettnél valamivel később tudtunk hozzákezdeni a pályához, de most már lassan minden egyenesbe kerül. Arra viszont még nem lehet egyértelmű időpontot mondani, hogy mikor lehet használatba venni a stadiont. Előzetesen az októberi hónapot céloztuk meg, ám a gyepszőnyegnek be kell állnia, amit nem szabad elkapkodni. Ha mindez sikerül, akkor akár már az őszi idényben visszatérhet a csapat, ha nem, akkor a tavalyi idény kezdetével adjuk át a létesítményt. Ezt majd meglátjuk.

Tamás Barnabás külön kiemelte: az új beléptető­rendszernek köszönhetően el tudják majd különíteni a hazai és a vendégdrukkereket, a látogatóba érkező szurkolók pedig ugyanolyan kiszolgálásban részesülhetnek, mint a gömöri gárdáért szorítók. Ülőszékek, vizes­blokk és büfé is várja majd a Putnokra érkezőket, a szemközti oldalon pedig hazai tribünt alakítanak ki, ugyancsak műanyag székekkel és tetőfedéssel.

– A legjobban annak örülök, hogy a pályát aládréncsövezik. A gyepszőnyeg utógondozása manapság sokba kerül, mert vegyszerezni kell, különféle anyagokkal óvjuk a minőségét. A fejlesztésnek köszönhetően ezek nem vesznek el, hanem egy nagy tartályba kerülnek, így a későbbiekben újra tudjuk hasznosítani – árulta el Tamás Barnabás. – A szurkolók kiszolgálását az új eredményjelző tábla is javítja, amely szintén megfelel majd az NB II-es kritériumnak.

Hamarosan nyitnak

A putnokiak nemcsak a Várady Béla Sportközpont felújításának végét várják, hanem a tanuszoda átadását is. Eddig a helyi és a környékbeli gyerekek Ózdra és Kazincbarcikára járhattak úszásoktatásra, rövidesen azonban ezt a városon belül is meg lehet majd oldani. A beruházást a Nemzeti Sportközpont finanszírozta, és a fenntartásának költsége sem terheli az önkormányzat büdzséjét. Ráadásul putnoki embereknek ad munkahelyet, tehát számos előnye van a beruházásnak.

– Sokszor a tőlünk nagyobb városok is nehezen birkóznak meg egy ilyen uszoda fenntartási költségeivel. Ez minket nem fog terhelni, gyakorlatilag csak a hasznát élvezzük majd – tért át Tamás Barnabás az uszodaépítésre. – A belső kivitelezés már befejeződött, most a kerítéseket építjük és parkosítunk, hogy az átadásra a környék is elnyerje végső külsejét. A nehézséget csupán az okozza, hogy a közüzemi dolgok átírása még nem történt meg, amint ez a folyamat befejeződik, akkor nyithatjuk meg az uszodát. Ez a jelenlegi állás szerint szeptember 15-ig, de legkésőbb október 1-ig megtörténik, utána az iskolások máris birtokba vehetik a létesítményt.

A putnoki tanuszoda főmedencéje 25 méteres és hat sávos, amely rövid pályás úszóversenyek megrendezésére is alkalmas.

Emellett egy tanmedence is található az épületben, amely remekül szolgálja majd az úszásoktatást a legkisebb korosztálynál.

– ÉM-ME –

