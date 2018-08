Két nap alatt két letartóztatás szexuális erőszak miatt Borsodban

Augusztus 2-án és 3-án is letartóztatott a Miskolci Járásbíróság egy-egy gyanúsítottat, mindkettőjükkel szemben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt indult eljárás.

Az egyik ügyben a gyanúsított július 27-én egy alsózsolcai lakatlan házba hívta az épp arra sétáló 12 éves sértettet, ahol őt combon rúgta, falhoz szorította és akarata ellenére közösült vele. A másik gyanúsított a gyanú szerint július 31-én Kesznyéten településen az alkohollal és más szerrel általa elbódított 15 éves sértett állapotát kihasználva közösült vele akarata ellenére. Az ügyészség indítványára a Miskolci Járásbíróság mindkét ügyben elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását.

A bíróság megállapította, hogy a cselekményért akár 5 évtől 10 évig terjedő – fiatalkorú gyanúsított esetében 5 évig terjedő – szabadságvesztés is kiszabható, ezért megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsítottak a várható büntetéstől félve megszöknének, elrejtőznének. Mindkét gyanúsított esetében megállapította azt is, hogy fennáll annak a veszélye, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a bizonyítási eljárást megnehezítenék, hiszen a sértettet ismerik, a tanúk is az ismerősi körből kerültek ki.

Mindkét gyanúsított ellen más büntetőeljárások is folyamatban vannak, így a bűnismétlés reális veszélye is fennáll.

Mindkét ügyben fellebbezést jelentettek be.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA