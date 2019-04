Két holttest egy lakásban Miskolcon

Miskolcon, a Győri kapu egyik lépcsőházában törte fel február 14-én az egyik lakást a rendőrség, miután a lakók már napok óta nem látták az ott élő férfit, és oszlásnak indult hús szaga kezdett terjengeni a lépcsőházban. A lakásban nemcsak a férfi néhány napos holttestét találták meg, hanem egy nő mumifikálódott testét is az egyik szobában az ágyon fekve.

Korábban is büdös volt

A harmadik emeleti lakással szemben lakik Bardi Erzsébet a férjével és kisfiával. Mint mondja, bő egy éve költöztek a lépcsőházba, ez idő alatt ők nőt sosem láttak a lakásból ki- vagy bejönni, csupán a férfit látták néhányszor.

– Mindig is lehetett valamiféle bűzt érezni, de a férfi nem tűnt éppen a legtisztábbnak, neki is volt egy szaga, nem a legjobb és legtisztább ruhákban járt, kicsit ápolatlan is volt. Feltételeztük, hogy esetleg nem nagyon takarítja a lakást, nem figyel oda a tisztaságra. Emellett egy kutyát is tartott a lakásban, akit azonban sosem láttunk, hogy levitt volna sétálni, vagy csak kiengedte volna egyszer is. A lakásban végezte a dolgát, miközben egész nap nem volt otthon a férfi, úgyhogy arra gondoltunk, ezek okozzák az időnként erősebben érezhető kellemetlen szagot a lépcsőházban – magyarázza Erzsébet.

Volt olyan lakó, aki bomló fehérjeszagnak tippelte a terjengő szagot, és emiatt a közös képviselőnek is szólt, de nem történt semmi. Aztán a férfi egy nap a hírek szerint elkéredzkedett a munkahelyéről, hazament, majd elérhetetlenné vált a főnöke számára, aki hiába kereste. Közben a közvetlen szomszéd és a férfi alatt élő is erősödő, kellemetlen szagot kezdett érezni, így február 14-én délelőtt a rendőrség felnyitotta a lakást, ahol meg is találták a férfi ötnapos holttestét. A lakók úgy tudják, a férfi felakasztotta magát.

– A szomszédom hívott fel, hogy ne menjünk haza a gyerekkel napközben, mert ez történt, helyszínelnek, nagyon büdös van. Nem is mentünk haza csak este hét körül, de még mindig tartott a rendőrség vizsgálta, és azonnal becsengettek hozzánk arról érdeklődve, hogy mit tudunk, kivel élt együtt a férfi a lakásban. Mondtuk, hogy nem láttunk soha senkit, és szerintünk egyedül élt, de elmondták, hogy találtak a másik szobában egy mumifikálódott női holttestet – meséli a történésekről Bardi Erzsébet.

Felhívták a lakás előző tulaját, aki rögtön tudta, hogy ki lehet a női holttest, ám szerinte már négy éve eltűnt, így feltételezhető, hogy azóta elhunyt. Érdeklődtünk a megyei rendőr-főkapitányságon, ahol megerősítették a lakásban talált két holttest tényét, azonban azt, hogy mikor hunyhatott el a nő, még vizsgálják. A rendőrség – mivel bűncselekményre utaló jelet nem talált – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályai szerint, szakértők bevonásával vizsgálja az eset körülményeit.

Nem takarítanak

A holttestek elszállítása után a lakást lezárták. Mint kiderült, magántulajdonról van szó, azonban egyelőre az örökösök nem kerültek elő. A lépcsőházban lakók szerint viszont még mindig büdös van, és félnek a fertőzésveszélytől is, így mivel a MIK Zrt. kezeli a társasházat, oda fordultak segítségért, azonban arra hivatkozva, hogy magántulajdonról van szó nem léptek az ingatlankezelőnél a takarítás ügyében. Ugyanígy elhárította az ÁNTSZ is a kérdést, mondván: nem áll fenn a törvényben előírt fertőzésveszély, ami indokolná, hogy a népegészségügyi főosztály járjon el.

Horváth Imre

VISSZA A KEZDŐOLDALRA