Két hét alatt négymeccses sorozatot kezd a KBSC

Budafoki MTE vs. Kazincbarcikai SC (Budapest, szerda, 19.00)

Gálhidi György, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője: – Két hét alatt négymeccses sorozatot kezdünk, ebből 3 bajnoki, a mostani, a Budafok elleni, a Mosonmagyaróvárral és a Cegléddel szembeni hatpontos mérkőzések lesznek. Több szempontból is érdekes lesz ez az összecsapás, ezek közül az egyik, hogy a csapatok edzői tavasszal még az ellenkező kispadon ültek, vagyis, ahogy Vitelki Zoltán a Barcikát, én is ismerem a Budafokot. Ami minket illet: a múlt hétvégi, Pécsett megnyert Magyar Kupa-meccsen, amit sikerrel vettünk, úgy láttam, hogy megmozdult valami, a fiúk vevők arra, amit az edzéseken csinálunk, és a hangulat is jó, bár nagyon kevés az idő a meccsek között, és kérdés, hogy mennyi változást lehet ilyenkor véghez vinni. Az biztos, hogy egész életemben minden csapatommal győzni szerettem volna, igaz ez nem mindig sikerült, de az biztos, hogy most is keressük a fogást, és azon leszünk, hogy ellenfelünket meglepjük.

A KBSC-nél Belényesi és Szabó L. sérülés miatt biztosan nem tud pályára lépni, az izomsérüléssel bajlódó Takács P. játéka pedig kérdéses.

A Kazincbarcikai SC várható kezdőcsapata: Fila – Palmes, Heil, Fótyik, Mikló – Kiss, Takács P. (Toma), Krausz, Gábor L. – Olasz, Kanalos.

