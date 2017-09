Két gyereket gázoltak el Borsodban, tűzoltók mentettek Prügynél

Erről tájékoztatta lapunkat kedd reggel Üveges Csaba, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa. Azt is megtudtuk, a hét első napján az átlagosnál többször riasztották a mentőket.

Üzemanyagtartály szivárgott az M3-ason

A katasztrófavédelem megyei igazgatóságához 13 bejelentés érkezett, ebből hét esetben kérték műszaki mentéshez a tűzoltók segítségét. Az M3-as autópálya, Nyíregyháza felé tartó szakaszán egy kamion üzemanyagtartálya szivárgott, ehhez a tiszaújvárosi tűzoltók vonultak. A rendőrség a közeli parkolóba irányította a kamiont, majd ideiglenesen megszüntették a szivárgást.

Tűzoltók mentettek

Hangony külterületére is riasztották a tűzoltókat, egy gépkocsi sodródott le az útról, ketten sérültek meg. Illetve Prügy külterületén is hasonló baleset történt, egy személygépkocsi a szántóföldre sodródott, ebből is a tűzoltók mentették ki a sérültet.

ÉM

Videó: Életveszélyes sérülést szenvedett a navigátor Parasznyánál Miskolc - Rali baleset Borsodban: életveszélyesen megsérült egy versenyautó navigátora a Lyukóbánya-Parasznya ralin, a hétvégén. A sofőr súlyos végtagtöréseket szenvedett. Egy kanyarban az autó átsodródott a szembejövő sávba, ahol nekiütközött egy vadveszélyt jelző táblának. Az RTL Klub riportja... Tovább a cikkhez

Zebránál gázolt a taxi​ Miskolcon Miskolc - Személyi sérüléssel végződött az a közlekedési baleset, ami Miskolcon történt hétfőn a Szentpéteri kapuban. A helyszínen szerzett elsődleges információink szerint, egy járókelő haladt át a Megyei Kórház felől a szemközti buszmegálló irányába a kijelölt gyalogos átkelőhely mellett, amiko... Tovább a cikkhez

Vadveszélyt jelző táblának ütközött a borsodi raliversenyen, mentőhelikopter érkezett Miskolc - Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt Parasznya közelében. Az elsődleges adatok szerint 2017. szeptember 17-én 15 óra 40 perc körül Parasznya közelében egy amatőr raliversenyen egy személygépkocsi vezetője kanyarodása közben kisodródott, majd egy vadveszélyt jelző ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA