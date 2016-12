Két fontos szó: mindenki nyer

A klaszter az alakuló ülését a minap tartotta Miskolcon, az eseményen Perecsenyi Attilát választották meg elnöknek, aki lapunknak elmondta:

– Ez a klaszter egy alulról jövő magánkezdeményezés, ami azt jelenti, hogy olyan hálózatot szeretnénk létrehozni, amely támogatja a paralimpiai sportágakat. Ezeknek a sportágaknak meg kívánjuk egyrészt teremteni a feltételeit, ezenkívül eljutni oda, hogy hazai és nemzetközi versenyeket rendezzünk a régióban – fogalmazott a szakember. – Idekapcsolódnak még egyéb dolgok, úgymint területfejlesztések, különböző objektumok fejlesztései, kezdve a hotelek akadálymentesítésétől, a sporthelyszínek akadálymentesítéséig.

Hamar megértették

A forrásról, az anyagi háttérrel kapcsolatban az alábbiakat jegyezte meg Perecsenyi Attila:

– Terveink szerint támogatók segítségével dolgozzuk ki a stratégiát, felmérjük a parasport jelenlegi helyzetét, és a kidolgozott stratégia mentén fogunk erőforrásokat gyűjteni. Természetesen az állami és a magánszférát is meg fogjuk keresni ezzel kapcsolatosan. A klaszter egyébként nyitott, a tagok létszáma tovább-bővülhet. Az alapítótagokról annyit: vannak közöttük érdekvédelmi képviseletek, oktatási intézmények, magánszervezetek és magánemberek is.

Perecsenyi Attila számára mindezen terület, a szervezés nem idegen, hiszen a felsőzsolcai árvíz idején egyfajta klasztercsoportosulásban 23 házat építettek újjá. Hogy miért most a parasport területén teszi ugyanezt?

– Annak idején, amikor a munkahelyemen átadtunk egy mélygarázst, akkor rendeztünk egy parasport vívó bemutatót. Korábban vívtam, kapcsolatban voltam a klubbal, de akkor volt alkalmam arra, hogy tegyek is valamit értük. Úgy érzem, ezzel a kezdeményezéssel tovább tudom segíteni őket, nem csak a vívókat, a többi parasportolót is.

Mik voltak az első jelzések, amikor előállt mindezzel, amikor megkereste az érdekelteket? – kérdeztük.

– Hamar megértették, hogy ezzel senki sem veszíthet, csakis nyerhet – fogalmazott Perecsenyi Attila. – Pozitívan fogadták, ugyanakkor felkészítettek arra, hogy ez egy kemény munka lesz, viszont én optimista ember vagyok. Bízom abban, hogy közösen sikerre tudjuk vinni. Ha már csak azt elérjük, hogy felmérjük a helyzetet, egy általános képet kapunk, akkor már nyertünk. Amennyiben elérjük azt, hogy vendéglátóhelyeket, egyesületeket akadálymentesíteni tudunk, akkor újfent nyertünk, és nyerünk azzal, ha ide tudunk hozni versenyeket. Nyer az az ember, aki érintett ezen a versenyen, nyer a város, példaképek születhetnek, emberibbé, barátságosabbá tudjuk tenni mindenkinek az életét. Ezenkívül elhivatott vagyok a térségnek is a fejlesztésében, s hiszem azt, hogy ez egy olyan rés az országban, ahol újra meg tudja mutatni a térség a saját kreativitását és ezáltal pénzek áramolhatnak ide.

Letenni az asztalra

Milyen együttműködés képzelhető el a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, amely jelenleg szervezeti szinten lefedi a parasportot? – tettük fel ezt a kérdést is.

– Természetesen szükséges lesz az együttműködés. Egyelőre nem vettem, vettük fel a kapcsolatot az MPB-vel, azért nem, mert először szeretnénk valamit letenni az asztalra. Nem arról szeretnénk beszélni, hogy mit akarunk csinálni, hanem arról, hogy van egy kezdeményezés, hogy a hátunk mögött vannak cégek, emberek, akikkel együtt lehet parasportot és területet fejleszteni.

Szakemberi szavak

Patócs Béla, a Diósgyőri Vívó Egyesület vezetőedzője: – A mi kapcsolatunk Perecsenyi Attilával régebbre datálódik, egykoron vívott is. Gyakran találkozunk és többnyire erről a sportágról beszélgetünk, de néhány hónapja merült fel ez az ötlet, hogy mit szólnék hozzá és segítenék-e ennek a szervezésében, főleg szakmai vonalon. Örömmel vállaltam, mert úgy éreztem és úgy érzem, hogy mindenkinek – aki teheti – mellé kell állnia egy ilyen ügynek. Nálunk, a DVE-ben is vannak paraversenyzők, az ő igyekezetük, akaratereje dicséretre méltó. Távlatokban gondolkodunk, amikor a termünk felépül, azon leszünk, hogy ne csak az úgymond „ép” vívásban résztvevők számát bővítsük, hanem a paravívók létszámát is. Magyarország ebben a sportágban mind a két területen nagy hagyományokkal és kiváló eredményekkel rendelkezik.

