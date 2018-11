Két év alatt két elismerés: fényesen ragyog a miskolci Mercedes szalon csillaga

Balogh Józseffel, az MBM Autó Kft. ügyvezetőjével az Év autókereskedő vállalkozása díj kapcsán beszélgettünk.

Elégedett ügyfelek

– 2016 novemberében nyitottuk meg a Mercedes márkakereskedést a 26-os főút Miskolcról kivezető szakaszán. A nyitáskor 11-en voltunk, de időközben mintegy duplájára növeltük a működési területünket, s ezzel párhuzamosan folyamatosan bővítettük a létszámot. Pillanatnyilag 28 fős csapattal dolgozunk, de több területre keressük jelenleg is az új kollégákat. Ez idő alatt mintegy 400 darab Mercedes személyautót és kishaszongépjárművet értékesítettünk, valamint közel száz (beszámított) használtautót adtunk el. A szervizes kollégák sem unatkoztak az elmúlt két évben, amit jól mutat, hogy mintegy kétezer autót szervizeltünk. Hogy jól végeztük, jól végezzük a munkánkat, arról talán az árulkodik a legjobban, hogy számos visszatérő ügyféllel büszkélkedünk, s a tavalyi évet követően ügyfélelégedettségi díjat kaptunk. Ehhez társult most az Év vállalkozója elismerés, ami szintén azt bizonyítja, hogy jól dolgozunk – bontotta ki a sarokszámok mögött lévő tartalmat Balogh József.

Mint mondja, az elismerés az egész csapat sikere, hiszen minden kollégájuk maximálisan hozzátette a munkájával a magáét ahhoz, hogy ilyen kiváló eredményekkel büszkélkedhessenek.

– Nagyon hálás vagyok az elmúlt két évben végzett kiváló munkájukért, amiért ezúton is szeretnék köszönetet mondani nekik. Ugyancsak szeretném megköszönni a városnak és a megyének, az itt élőknek, hogy befogadtak és támogatnak minket abban, amit csinálunk – tette hozzá.

Magas elvárások

Mint mondta, kollégáikat nagyon magas elvárások alapján választották ki, munkájukkal szemben komoly követelmények vannak. Éppen ezért sok időt, energiát és pénzt fordítanak a képzésekre – a munka minőségének folyamatos emelése érdekében rendszeresen szerveznek szakmai és személyiségfejlesztő tréningeket. A kiváló munkát pedig azzal is elismerik, hogy lehetőséget kínálnak a szervezeten belül az előre lépésre – több kollégájuk tudott az elmúlt két évben magasabb pozícióba kerülni.

– Számunkra nagyon fontos, hogy igyekszünk családias környezetben dolgozni – és a visszajelzések alapján sikerül is. Kollégáink jó hangulatban dolgoznak nálunk, és biztosak vagyunk benne, hogy ez jelentősen hozzájárul a kiváló eredményekhez. Mindezt azzal is igyekszünk meghálálni, hogy a kollégák családját időről időre meghívjuk egy családi napra vagy egy szimpla összejövetelre, ezzel is erősítve a csapat motivációját – hangsúlyozta az ügyvezető.

Ha már annyit beszéltünk a munkáról, essen szó arról is, hogy a Mercedes termékpalettája nagyon széles, jelenleg több mint 40 modellt kínálnak a prémium márka vásárlóinak, s kis túlzással nem tud olyat kérni az ügyfél, amit ne tudnánk megoldani.

Különleges modellek

– Modellkínálatunkban négyféle kishaszongépjárművet – köztük az X-osztályt és a vadonatúj Sprintert – kínálunk vásárlóiknak, akár 4 év garanciával és szervizcsomaggal. Ezeknél – és persze a személyautóknál is – nagyon népszerű a tartós bérlet és a lízing ajánlatunk, hiszen részben áfát tud visszaigényelni és költségként elszámolni a vállalkozás, másrészt a már említett szervizcsomaggal együtt kínált bérletkonstrukciónak köszönhetően nem, vagy nem sokkal magasabb a havi bérleti díja a Mercedeseknek, mint az alacsonyabb árfekvésű márkáknak. És mindehhez egy magas maradványérték társul.

Balogh József elárulta: örül annak, hogy eladásaik nagy százaléka a megyében és Miskolcon realizálódik. És nagyon sok a visszatérő ügyfelük, aki már a többedik autóját veszi náluk.

– Azt gondolom, mi abban vagyunk egyediek, hogy igyekszünk az ügyfelek igényeire minél gyorsabban, és ami ennél is fontosabb, rugalmasan reagálni. Ráadásul próbálunk a termékeink és szolgáltatásaink mellé értéket is adni vagy teremteni. Hogy mire gondolok? Tudjuk, hogy minden ügyfél más, és eltérőek az igényeik. Mi tiszteletben tartjuk ezt, és nálunk az egy autót vásárló is épp olyan fontos, mint az, aki többet vásárol. Az ügyfeleink pedig díjazzák ezt, talán ennek is köszönhető, hogy sokan más megyéből is eljönnek hozzánk – van, aki rendszeresen visszajár szervizeltetni az autóját a dunántúli határvidékről. És hogy miért nálunk vesznek autót az ország másik végében élők? Ennek egyrészt az az oka, hogy szoros és jó viszonyt ápolunk a kecskeméti Mercedes gyárral, autókat szállítunk nekik és veszünk vissza tőlük, amit utána kedvező áron tudunk értékesíteni. Másrészt – és elsősorban ez a döntő – nagy kínálattal büszkélkedünk, jelenleg is 50 autónk van készleten az egészen különleges felszereltségű modellekig, ezért sokszor felfigyelnek a modelleinkre a távoli ügyfelek is. S aki egyszer nálunk vásárolt, többnyire szervizre is visszajár hozzánk, mert a bizalom fontos egy ilyen kapcsolatban – összegezte az ügyvezető, aki elárulta azt is: a jövő évben komoly változások lesznek a termék portfólióban, ugyanis a kínálatban megjelennek a nagy hatótávolságú elektromos autók, amelyekkel akár 450 kilométert is lehet majd egy töltéssel autózni. Mint jelezte, már az idei év eleje óta készülnek ezeknek a szervizelésére eszközök beszerzésével, tanfolyamok elvégzésével, valamint töltőállomás telepítésével.

Új szalon épül

Ami pedig a jövő illeti, 2020 végéig készülhet el egy minden igényt kielégítő új szalon.

– A jelenlegit már kinőttük, és szeretnénk az ügyféligényeknek megfelelve egy nagyobb bemutatótermet kialakítani, ahol a szolgáltatásaink bővítésre is lesz lehetőség. Az új telephelyen, amit a jelenlegi közelében építünk fel, lesz többek között fényező műhely, 10 állásos szerviz és gumihotel is – ezekhez már most keressük az új kollégákat, így örömmel fogadjuk az érdeklődőket – jelezte.

Balogh József elégedetten beszélt arról, hogy az eltelt két év őket igazolta, hogy jól döntöttek, amikor megnyitották a Mercedes márkakereskedést Miskolcon.

– Nagy öröm számunkra, hogy ebben a régióban ekkora a kereslet a termékeink és szolgáltatásaink iránt. Amit mi igyekszünk meghálálni, többek között oly módon is, hogy úgy döntöttünk, a második születésnapunk megünneplése helyett az erre szánt összeg dupláját jótékony célra, a rászorulók támogatására fordítjuk – jelentette be.

