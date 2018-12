Két estén át ünnepel a 10 éves Paddy and the Rats

A zenekar december 14-én és 15-én a budapesti Barba Negrában lép fel, 10 éves pályafutását egy kétnapos szuperbulival ünnepelve. Az eseményre kétféle műsorral és extra showelemekkel készülnek a zenészek – lesz játék, harmonikapárbaj és vendégművészekkel közös produkciók, a banda tagjai ráadásul sört is csapolnak a közönségnek!

Október végén startolt a Paddy and the Rats jubileumi turnéja, melynek során Magyarország legnépszerűbb klubjait vették célba a zenészek. A kerek évfordulót ünneplő eseménysorozatra egy meglepetéssel is készültek: néhány héttel ezelőtt egy vadonatúj klipes nótát jelentettek meg, pályafutásuk legemlékezetesebb pillanataival. A ’Drunk and Fucked Up’ című dal, amit október 31-én, Kaposváron hallhatott először élőben a közönség, azóta minden koncerten előkerült, függetlenül attól, hogy a turné egyes állomásain más-más műsorral álltak színpadra a zenészek.

„Nagyon élvezzük a turnét. Szinte mindenhol telt házasak a koncertek, és az új dal is sikeres, látszik, hogy szereti a közönség, együtt éneklik már velünk. Az utóbbi pár bulira egy játékot is kitaláltunk: a Freedom című számunkat a koncerteken én kezdtem el dobolni, miközben a többiek is hangszert cseréltek, és a végén egy igazi örömzenélés kerekedett az egészből” – mondja Paddy, a banda frontembere.

A jubileumi koncertkörút a budapesti Barba Negrában zárul, ahol december 14-én és 15-én egy két estén át tartó szuperbulival koronázza meg 10 éves fennállását a zenekar. A dupla koncertre a banda kétféle műsorral készül: bár a kötelező slágerek mindkét bulin elhangzanak, a Celtic Night névre keresztelt eseményen főként az ír, folk punk, a Pirate Night alkalmával pedig túlnyomórészt a kalózos nóták lesznek terítéken. A különféle látvány- és pirotechnikai showelemekkel felturbózott estek színpadképe is a tematikáknak megfelelően alakul, két külön világba kalauzolva a közönséget.

„Annyi dalunk van már, hogy úgy gondoltuk, tök jól fel lehetne építeni a két estét úgy, hogy az egyik koncerten a folkosabb, keltásabb, a másikon pedig a kalózosabb dalainkat vesszük elő, hiszen a zenekar alapvetően ezt a két irányt követi” – magyarázza az énekes.

A kétnapos eseményhez vendégművészek is csatlakoznak: december 14-én a Junkies frontembere, Szekeres András és az AWS énekese, Siklósi Örs, másnap pedig a Bohemian Betyars együttesből Szűcs Levente és Muhari Krisztián, illetve az Ocho Macho csapatából Kirchknopf Gergő érkezik, de a banda korábbi tagja, Sonny Sullivan is beugrik egy „harmonikapárbajra”. A rajongók számára jó hír, hogy a zenekar Facebook-oldalán hamarosan elindul egy játék, melynek résztvevői közül néhányan közvetlenül a buli előtt a backstage-ben találkozhatnak a Paddy and the Rats tagjaival. Persze később is lesz alkalom közös koccintásra, a koncerteken ugyanis sört is csapolnak majd a zenészek a közönségnek!

BOON

