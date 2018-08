Két edzőtábor között indultak az Ek-n a tiszaújvárosi triatlonosok

Rápihenés nélkül, franciaországi edzőtáborozásból érkezve is helytálltak a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói az augusztus 25-én, Székesfehérváron első alkalommal megrendezett ETU Triatlon Sprint Európa-kupán, melynek végeztével hárman visszautaztak Font Romeu-ba. Putnóczki Dorka és Lehmann Csongor a szeptemberi világbajnokságra hangolnak, Mátyus Lilire junior Európa-kupa-futamok, míg Lehmann Bencére felnőtt Ek-futamok várnak.

A magyarok domináltak

– Putnóczki Dorka az élboly elejével úszott, de aztán a 11 fős kerékpáros szökésben, melyben olimpikonunk, Vanek Margit is tekert, nem tudott megragadni, a 2. bolyban folytatta – tudtuk meg Lehmann Tibortól, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől. – Az élete első felnőtt nemzetközi versenyén debütáló Mátyus Lili is közel úszott az élbolyhoz, de ő eleve a 14-16 fős 2. bolyban kapott helyet, ahova csatlakozott még néhány versenyző hátulról. A második depózásnál 1 perces előnye volt az időközben „összeolvadt” első bolynak, melyben a mieink is tanyáztak. Lili nagyon szép futással lett a 14., Dorka kevésbé jó teljesítménnyel a 23. helyet érdemelte ki, míg Szegedi Sára produkcióját nem nagyon tudom minősíteni. A férfiak versenyének nyitószámában a magyarok domináltak, Dévay Márk az 1., Karai Levente a 3., Lehmann Bence a 4., Papp Tamás az 5., míg Lehmann Csongor a 6. pozíciót foglalta el ekkor. Az elő 2 kerékpáros körben Dévay és egy angol fiú próbálkozott szökéssel, sikertelenül, csakúgy mint a további kísérletek. A végig nagy tempót hajtó, 30-35 tagú fő bolyban pedáloztak a mieink is.

Futásra váltva Király István óriási tempóban rontott ki a pályára és végig a dobogóért harcolt. Csongor fiam a 4-15. helyen volt egy sorban, míg Bence fiam hátrébb depózott, onnan előzgetett. Mindkettejüknek volt egy holtpontja 3 km körül, a végén viszont újra beindultak. „Szódával” jó az eredmény, hiszen nehéz kiszámítani, ki ­mennyire tud munkából, ráadásul magaslatról menni. Mivel nem könnyítettünk ki, talán jó néhány helyezés benne maradt a versenyben, de mi elsősorban az ausztráliai világbajnokságra készülünk. Érdekesség, hogy a székesfehérvári Európa-kupa-futam után, már vasárnap hajnalban Dorka, Csongi és Bence visszautazott Font Romeu-ba, ahol a tervek szerint szeptember negyedikéig táboroznak.

Ausztráliába mennek

Hazaérkezésük után, szeptember 6-án indulnak Ausztráliába, a Gold Coast-ra, ahol szeptember 15-én rendezik meg a világ­bajnokságot. SZIS

Triatlon: eredmények

Férfiak: 1. Morgan Davies (brit) 51:19 perc, 2. Lars Pfeifer (német) 51:38, 3. Matthias Steinwandter (olasz) 51:45, …11. Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 52:11, …16. Lehmann Bence (Tiszaújvárosi Triatlon Klub), 52:30.

Nők: 1. Sara Vilic (osztrák) 58:13 perc, 2. Jenny Manners (brit) 58:23, 3. Vanek Margit (magyar) 58:41, …14. Mátyus Lili (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:00:35, … 23. Putnóczki Dorka (magyar, Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:01:29, … 34. Szegedi Sára (magyar, Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:06:30.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA