Két DVTK játékos lett az áldozat

A Ferencváros, illetve a Debrecen ellen nem volt sansz az idegenbeli pontszerzésre, a játékosok hozzáállása hagyott kívánnivalót maga után. Így aztán nem volt meglepő, hogy ennek áldozatai is lettek, pénteken délelőtt ugyanis az a hír jelent meg a klub honlapján, hogy „A szakmai vezetés döntésének értelmében péntektől a második csapat edzéseit látogatja Busai Attila és Ugrai Roland.”

Az anyagiaktól függ

Nem sokkal ezután tartotta meg szokásos, soros mérkőzést felvezető sajtótájékoztatóját Fernando Fernandez Escribano, a piros-fehérek vezetőedzője, és ezen az eseményen természetesen szóba került a két labdarúgó sorsa. A tréner elismerte, hogy hozzá­állásbeli problémák miatt született meg ez a döntés, s ugyan szerinte mind Ugrai, mind Busai jó játékos, sok sikert kívánt nekik a továbbiakra. Lapunk azon felvetésére, hogy akkor egyiküknek sincs visszaút, Fernando Fernandez Escribano megerősítette, amiből az következik, hogy mindkét élő szerződéssel rendelkező futballistától elköszön a klub (Ugrai 2016. július 13-án, Busai 2017. február 3-án csatlakozott a DVTK-hoz). Mindez azt jelenti, hogy az átigazolási időszak végéig még érkezhet új ember az Andrássy útra, hogy egy, vagy kettő, az majd az anyagi lehetőségektől függ.

Még van harminc

Az előző három összecsapáson 9 pontot szerezhetett volna a DVTK, de csak 1 egység lett belőle, hogy ettől ­mennyire izgatottabb a tréner, a futballisták? – erre is választ vártunk.

– Nem érzek különösebb nyomást sem magamon, sem a játékosokon, pontosabban nyomás mindig van, ez a profi futball velejárója. – hangoztatta az ibériai szakember. – Szerettünk volna jobban rajtolni, sajnos lassabban haladunk, mint azt vártuk, de még csak három meccs ment le, van hátra harminc. Körülbelül ugyanaz most a szituáció, mint ami tavaly volt, amikor keményen harcolnunk kellett a bennmaradásért. Az előrelépés érdekében mindenkinek száz százalékot kell nyújtania, aki a Diósgyőrért dolgozik.

A DVTK neve mellett szereplő 8 kapott gól is szóba került…

– Sok, nem lett volna szabad ennyit kapnunk, több könnyű gólt adtunk az ellenfeleknek – vallotta be Fernando Fernandez Escribano. – Ez mutatja, hogy a védekezésen van mit javítanunk, de nyilván nem csak a védők feladata mindez, hanem a csapaté összességében.

Több pontot szereztek

A mai riválisról, az MTK-ról az alábbiakat mondta a szakmai munka felelőse.

– A budapestiek egy év kihagyás után jöttek vissza az NB I-be az NB II-ből, de egy remek gárda, Magyarország egyik legjobb csapatáról beszélünk – hangsúlyozta Fernando. – Gyakorlatilag húsz éve ugyanabban a stílusban futballoznak, közel áll hozzám az a rövid passzos játék, ami őket jellemzi. Előnyük, hogy ugyanazzal az edzővel dolgoznak, mint tavaly, és ugye eddig több pontot is szereztek, mint mi.

Rákérdeztünk a vezetőedzőnél arra is, készülnek-e olyan taktikával a fővárosiak ellen, amelyben az elsődleges dolgok között szerepel az irányítók, Kanta és Bognár semlegesítése?

– Két jó labdarúgóról, kulcsjátékosokról van szó – tette hozzá Fernando Fernandez Escribano. – Azonban rajtuk kívül is vannak az MTK-nak olyan emberei, akik a minőségi kategóriába tartoznak, elég csak Farkast vagy Lencsét említeni, ők szintén kiválóan olvassák a játékot.

A témakörnél maradva arra is kíváncsiak voltunk, hogy a vezetőedző ismét beteszi-e Liptákot úgy a védelem elé, mint Debrecenben?

– Lipi jó játékos, de a DVSC ellen neki sem ment úgy, ahogyan az egész csapatnak. Mindig azon vagyunk, hogy találjunk olyan megoldásokat, elképzeléseket, amelyek sikerre vezethetnek az aktuális ellenfél, jelen esetben az MTK ellen – nyilatkozta a spanyol szakvezető.

A Spanyolországból hazaigazolt Tajti Mátyás eddig kétszer lépett pályára diósgyőri szerelésben, először 16, másodszor 36 percet kapott. – Teljes mértékben kész a játékra, akár arra is, hogy kilencven percig futballozzon – mondta vele kapcsolatban a DVTK trénere.

A Diósgyőrnél Mazalovic sérülése súlyosabb az előzetesen vártnál, így rá biztosan nem számíthat a szakmai stáb, miként a szintén sérült Ivánkára sem. Mivel Busai és Ugrai sem lesz már kerettag, így lehetnek meglepetések is a játszók, valamint a padra leülők tekintetében, ebbe a körbe bekerülhet például a 16 esztendős Tóth Borisz is. A DVTK várható kezdőcsapata: Antal – Eperjesi, Karan, Brkovic, Forgács – Lipták – Shestakov, Hasani, Tajti, Vernes – Bacsa.

Molnár István

A sportigazgató mondta

– A döntés hátteréről nem szeretnék többet mondani annál, mint amit feltétlen muszáj – nyilatkozta Tajti József, a DVTK sportigazgatója a klub honlapján. – Fogalmazzunk úgy, hogy nem voltunk elégedettek a két játékos elmúlt hetekben mutatott teljesítményével, így a mai naptól a második csapat edzéseit kell látogatniuk. Busai Attilát és Ugrai Rolandot is személyesen tájékoztattam a pénteki edzés előtt. Most az a legfontosabb, hogy a csapat nyugodtan készüljön az MTK elleni bajnokira, ezért az ügyet egyelőre lezártnak tekintem. Ha lesz változás a játékosok ügyében, azt azonnal be fogjuk jelenteni.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA