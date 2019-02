Két dobogós helyezés Franciaországban

Február 10-én, vasárnap este véget ért Franciaországban, a Meeting De Nice-FFN Golden Tour elnevezésű úszóviadal. A Miskolc Városi Sportiskola színeit képviselő Sztankovics Anna a pénteken, 50 m mellen begyűjtött ezüstérme mellé 100 m mellen is nyert egy ezüstöt.

A versenyző közösségi oldalán azt írta, hogy szombaton 200 mellen is sikerült döntőbe jutnia (2:34.67 perc), de ott inkább az iram beállításával foglalkoztak (és nem indult el a fináléban), mivel vasárnap a fő számában, 100 mellen állt rajtkőre.

13 századon belül

– Mindig is a 100 m mell volt a kedvencem és ez a mai nappal sem változott – fogalmazott a vasárnapi finálé után Sztankovics Anna. – Délelőtt egy jó versenyben sikerült szuper időt úsznom, amivel első helyen kvalifikáltam magam a délutáni döntőbe. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy a 100 mell a verseny egyik legizgalmasabb fináléja volt, hiszen hárman úsztunk 13 századon belül. Igaz, 2 századdal a dobogó második fokára csúsztam, de így is a reggeli időmet megjavítva, egy nagyon biztató időt sikerült úsznom. Bár közhely, de igaz, hogy az ezüstérem is szépen csillog, a medencét mosolyogva hagytam el mert azt látom, hogy jó úton vagyok a céljaim felé.

ÉM

Eredmények

50 m mell:

1. Fanny Deberghes (francia) 31.53 mp.

2. Sztankovics Anna (magyar) 31.83 mp.

3. Solene Gallego (francia) 31.90 mp.

100 m mell:

1. Fanny Deberghes (francia) 1:09.08 perc

2. Sztankovics Anna (magyar) 1:09.10 perc

3. Lisa Mamie (svájci) 1:09.21 perc

50 m gyors:

1. Charlotte Bonnet (francia) 24.83 mp.

… 8. Sztankovics Anna (magyar) 27.12 mp.

