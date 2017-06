Két csatárt igazolt a DVTK Felcsútról

A dédestapolcsányi Makrai Gábort nem kell bemutatni, hiszen az előző bajnokságban kölcsönjátékosként 19 mérkőzésen lépett pályára a DVTK mezében, és hajrában szerzett négy góljával nagy szerepet vállalt a bennmaradás kiharcolásában.

“Öröm ilyen fantasztikus szurkolótábor előtt játszani hétről hétre”

– Össze sem tudom számolni, hányszor került korábban szóba, hogy a DVTK játékosa legyek, de valamiért mindig elhalt – idézte föl Makrai Gábor. – Ezért örültem, amikor ősszel kölcsönjátékosként hazatérhettem Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe, amiben nagy szerepet játszott Benczés Miklós személye. Egy félévre volt szükség ahhoz, hogy egy hullámhosszra kerüljek a társakkal, és erőnlétileg is utolérjem magam. Ennek lett meg az eredménye, tavasszal négy gólt is szereztem. Nagyon jól érzem magam Diósgyőrben, öröm ilyen fantasztikus szurkolótábor előtt játszani hétről hétre, ez is a maradásom mellett szólt. Jók a körülmények, a társak, és a bajnokság hajrájában már az élcsapatok ellen is tudtunk győzni. Úgy érzem, rengeteget tudok még fejlődni Bódog Tamás kezei alatt. Örülök, hogy a két klub meg tudott egyezni egymással, és továbbra is a DVTK labdarúgója lehetek. Azon leszek, hogy gólokkal segítsem sikerekhez a csapatot. Köszönettel tartozom a Puskás Akadémiának az ott eltöltött évekért, egyúttal szeretnem megköszönni a szüleimnek azt a támogatást, amit az elmúlt években kaptam. Végül, de nem utolsó sorban köszönöm a barátnőmnek is, hogy mindig mellettem áll.

Pontosan tisztában vagyunk Makrai Gábor képességeivel, éppen ezért szerettük volna az előző évi kölcsön után végleg megszerezni” – osztotta meg Bódog Tamás szakmai igazgató.

– Amióta a DVTK sikeréért dolgozom, meggyőzött arról, hogy képességei alkalmassá teszik arra, hogy a csapat hasznos tagja legyen. Gólérzékeny, gyors, fiatal játékos, aki, ha továbbra is úgy dolgozik, mint a bajnokság hajrájában, akkor szép jövő előtt áll – mondta Bódog Tamás.

Makrai Gábor a bajnokság befejezése után az U21-es válogatottban szerepelt, ezért Bódog Tamás vezetőedző szabadságot adott neki. Hétfőn csatlakozik a társakhoz.

Óvári Zsolt Kazincbarcikán született, majd a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémián nevelkedett. A csapat tagjaként pályára lépett az ifjúsági Bajnokok Ligájában (UEFA Youth League) is. Az U17-es és az U18-as válogatottban rendszeresen szerepelt, az U21-es csapat edzőtáborában is részt vett már, de mérkőzésen még nem lépett pályára. A magyar élvonalban mindössze néhány héttel a 17. születésnapja után debütált az akkor Benczés Miklós által vezetett PAFC csapatában. A legutóbbi NB II.-es bajnokságban 20 mérkőzésen 3 gólt szerzett, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a téli edzőváltást követően már alig kapott lehetőséget.

“Mindig is erről álmodtam”

– Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és nagyon hálás vagyok a nevelőklubomnak, hogy elengedtek – nyilatkozta Óvári Zsolt. – Már régóta szerettem volna Diósgyőrben játszani, hiszen a megyében születtem, tudom milyen rajongás övezi a futballt Miskolcon és Borsodban. Mindig is erről álmodtam. Remélem, sok gólt rúgok majd és ezzel együtt sok örömöt tudok majd szerezni a szurkolóknak.

Óvári Zsolt egy fiatal, tehetséges játékos, aki a közeljövőben hatalmas fejlődésen tud, és fog is átmenni” – nyilatkozta Bódog Tamás szakmai igazgató.

– Megvan benne az a potenciál, ami miatt megpróbáltuk megszerezni. Érkeztével megnő a variációs lehetőség a támadójátékunkban, mert mindkét szélen használható. Labdaügyes, van benne sebesség, és a hozzáállása is kifogástalan, erre a három dologra van szükségünk – mondta Bódog Tamás.

Névjegy: Makrai Gábor

Születési idő: 1996. június 26.

Születési hely: Eger

Magasság: 186 centiméter

Poszt: támadó

Sikerei

U21-es válogatott: 5/0

U20-as válogatott: 1/0

U16-os válogatott: 2/0

Pályafutása

2017/2018 Diósgyőri VTK (NB I.)

2016/2017 Diósgyőri VTK (NB I.) 19/4

2016/2017 DVTK tartalék (NB III.) 6/5

2016/2017 Puskás Akadémia FC (NB II.) 4/0

2015/2016 Csákvár (NB II.) 24/15

2015/2016 PAFC II (NB III.) 3/1

2014/2015 Puskás Akadémia FC (NB I.) 9/0

2014/2015 PFLA U21 18/9

2013/2014 PAFC II (Fejér megyei I. osztály) 3/1

2013/2014 PFLA U18, U21

2012/2013 PFLA U17, U18, U19

2011/2012 PFLA U16

2010/2011 PFLA U15

2007-2010 Kazincbarcika utánpótlás

2006-2007 Putnok utánpótlás

2005-2006 Kazincbarcika utánpótlás

Névjegy: Óvári Zsolt

Születési idő: 1997. március 29.

Születési hely: Kazincbarcika

Poszt: támadó

Sikerei

U18-as válogatott

U17-es válogatott

Pályafutása

2017/2018 Diósgyőri VTK (NB I.)

2016/2017 PAFC (NB II.) 20/3

2016/2017 PAFC II (NB III.) 3/2

2015/2016 PAFC II (NB III.) 16/5

2015/2016 PFLA U19

2014/2015 PFLA U18, U21

2013/2014 PAFC (NB I.) 1-0

2013/2014 PFLA U17, U18

2012/2013 PFLA U16, U17

2011/2012 PFLA U15

2010/2011 PFLA U15

2009/2010 PFLA U13

2008/2009 PFLA U13

2007/2008 PFLA U13

2002-2007 Alcsútdoboz utánpótlás

