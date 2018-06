A lányoknál és a fiúknál is a legjobb magyarok

A Miskolc Városi Sportiskola (MVSI) három atlétája is helyet kapott a közelmúltban, Olaszországban megrendezett 13. WMRA Youth Cup néven jegyzett ifjúsági hegyifutó világbajnokságon rajthoz állt nemzeti válogatottban. Zámbori „Athosz” Zoltán tanítványai közül Szűcs Boglárka és Farkas Balázs egyaránt a legjobb magyarnak bizonyult.

Erős csapattal

A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) megbízásából, a május 5-én, Görömbölyön a hazai válogatóversenyt is megrendező miskolci Nomád Sport Alapítvány szervezte meg az ifjúsági (U18) magyar válogatott kiutazását Lanzada városába, a 13. WMRA Youth Cup-ra (Ifjúsági Hegyifutó Világbajnokság).

– A város melletti hegyoldalon jelölték ki a pályát, egy 2150 m-es kört, amelyből a lányoknak és a fiúknak is kettőt kellett teljesíteniük, miközben 290 méteres szintkülönbség leküzdése is várt rájuk. – tudtuk meg Zámbori „Athosz” Zoltán csapatvezetőtől, az MVSI és a Nomád Terepfutó Suli edzőjétől. – Alaposan kielemeztük az útvonalat, egyes szakaszainak leghatékonyabb leküzdési lehetőségeit felvázolva. A sportág nagyobb nemzetei, Anglia, Olaszország, Franciaország, élvonalbeli atlétáikat hozták el, azokat akik a pályaversenyeken is Európa elitjébe tartoznak. Az Amerikai Egyesült Államok szintén nagyon erős csapattal érkezett. A versenyen először a lányok lódultak neki. A 47 fős mezőnyben legjobban az MVSI-t erősítő Szűcs Boglárka szerepelt, aki a 27. helyen ért célba, 27.05-ös időeredménnyel. Őt követte Csiszár Vivien, 38. helyezéssel, 28.58-as időeredménnyel, végül Bendicskó Laura ért célba 37.11-el, a 46. helyen. A lányok a csapatversenyben a 10. helyen végeztek, teljesítményükkel megelőzték a lengyeleket és egy hajszállal maradtak el a walesi csapattól.

Tapasztaltabbak

A szakvezető ezt követően így folytatta:

– A fiúk 50 tagú erőpróbáján elég nagy tülekedés volt a rajtnál, de baj nélkül el tudott indulni a mezőny. Hatalmas volt az iram, két angol fiú rögtön az elején az élre állt és nem is engedte ki kezéből az első két helyet, a dobogó harmadik fokára egy francia srác tudott felférni. A magyar fiatalok keményen küzdöttek, de ez a tempó még a legtehetségesebb bajnokunknak is túl erős volt. Az MVSI színeit képviselő Farkas Balázs így is nagyszerű eredményt ért el, hiszen sok kiváló atlétát megelőzve a 23. helyen ért célba, 22.38-as időeredménnyel. Prantner Zoltán a 36. helyet szerezte meg, 23.44-el, míg Juhász Patrik 39. helyen érkezett a célba 24.01-es idővel. Balázs és Patrik teljesítményének értékét növeli, hogy 2002-es születésűként mindketten elsőéves ifjúságiként vettek részt a viadalon. Előttük jövőre nagy lehetőség áll, hiszen már idősebbként és tapasztaltabbként sokkal előrébb végezhetnek ezen a viadalon. A csapatversenyben a fiúk a 11. helyen zártak, de olyan kiváló hegyifutó nemzeteket is maguk mögé utasítottak, mint a lengyelek és a szlovének. Összességében elmondható, hogy egy nagyon szépen és zökkenőmentesen megrendezett világbajnokságon vettünk részt, ahol versenyzőink nem vallottak szégyent. Köszönjük a támogatást a Magyar Atlétikai Szövetségnek, a Miskolc Városi Sportiskolának és a miskolci Decathlon Áruháznak, akik révén kijuthattunk erre a nagyszerű versenyre és bizonyíthattuk, hogy Magyarországnak is helye van a hegyifutás térképén! A kiemelkedőt nyújtó Szűcs Boglárka és Farkas Balázs közül az utóbbira idén még három nagy nemzetközi verseny vár, ahol újra bizonyíthatja tehetségét. Balázs kivívta a jogot az U20-as Hegyifutó Európa- és Világbajnokságokon való indulásra, valamint a SkyRunning ifjúsági világbajnokságon is tagja lehet a csapatnak.

