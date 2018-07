Készül a Retro Múzeum Cigándon

Cigánd és a Bodrogközi Múzeumporta neve egyre inkább összeforrni látszik. Az épületegyüttes nem csupán egyre több turistát vonz a Bodrogköz egyetlen városába, de a helyiek is egyre inkább belakják. Tavasztól őszig egymást érik a rendezvények, a társasági események javát is a múzeumporta területén tartják. A cigándiak közül egyre többen gondolják úgy, ez az a hely, ami összeköt. Cigándiakat egymással, a városban élőket a Bodrogközzel és az egész Bodrogközt az országgal.

Új fejlesztés

A múzeumporta épületei hatalmas területen helyezkednek el, ezért szinte adott a lehetőség a további fejlesztésekre. Oláh Krisztiántól, Cigánd polgármesterétől megtudtuk, most éppen egy további fejlesztés küszöbén állnak.

– A Bodrogközi Múzeumporta ebben az évben új épülettel gyarapodik – mondta lapunknak Oláh Krisztián. – A mindenki által kedvelt és látogatott Sőregi-ház mögött épül majd az új 160 négyzetméteres épület, amely a „Retro Múzeum” nevet kapta. Ez az épület a tervek szerint időrendben és tematikailag, és remélhetőleg színvonalban is az eddigiek folytatásaként az 1940-es évektől az 1970-es évek elejéig ismerteti a tárgykultúra változását. A tárgyak felvonultatása alkalmas a település gazdasági, társadalmi és kulturális változásainak bemutatására is.

Segítséget kérnek

Maga az épület azonban csak akkor tölti majd be maradéktalanul a funkcióját, ha azt sikerül megfelelő tartalommal is megtölteni.

– Ahhoz azonban, hogy mindez tökéletesen meg is valósulhasson, segítséget kérünk a lakosoktól, ugyanis az új kiállításhoz a tárgyi anyagok, iratok és fényképek csak kis számban állnak rendelkezésre, mivel a jelzett időszak emlékei csak a közelmúltban váltak múzeumi kutatások témájává – mondja Cigánd polgármestere. – Ugyanakkor ez az időszak a hagyományos paraszti kultúra felbomlásának, a közös gazdálkodás kezdetének, az iskolák államosításának, az egyházak megváltozó szerepének, a női munkavállalás elterjedésének, a szabadidő újfajta felhasználásának és még számos más társadalmi és kulturális átalakulásnak az ideje, aminek a bemutatása tanulságos az újabb generációk számára. Azzal a kéréssel fordulunk a cigándiakhoz és a bodrogköziekhez, hogy segítsenek az új retro kiállítás létrehozásában az 1940–70-es évekhez kapcsolódóan. A tárgyakat, iratokat, fotókat közvetlenül is eljuttathatják a múzeumunkhoz, de az elkövetkező hetekben a miskolci múzeum és segítőik felkeresik majd az adományozókat az otthonukban is idevágó kéréseikkel.

BG

Amiket várnak

Az új múzeumi épület berendezéséhez az alábbi tárgyakat várják:

I. A lakóházak átalakulása, a szoba bútorzata, a konyha régi és új eszközei a jelzett időszakban. Az ételkészítés és fogyasztás tárgyai. A megjelenő fürdőszobák, a mosás és tisztálkodás kellékei (első mosógépek, centrifugák, személyes tisztálkodás tárgyai). A villany bevezetésének hatására megváltozó tárgyi világ, háztartás tartós fogyasztási eszközei (porszívó, televízió, rádió, hűtő, bicikli, autó, motor, varrógép, lemezjátszó, magnetofon, fényképezőgép stb.).

II. A korabeli ruházat hagyományos és új darabjai (női, férfi- és gyermekruhák, otthonkák, egyenruhák, egykori lábbelik).

III. Az oktatás tárgyai az iskolában és az iskolás gyermekek környezetében (a palatáblától a korabeli füzetekig, tankönyvekig, a szemléltető eszközöktől az iskolatáskák tartalmáig).

IV. A közösségi élet terei (egyházak, könyvtár, kultúrház, politikai rendezvények emlékei). Gyöngyösbokréta, úttörőmozgalom, KISZ, politikai pártok és egykori választások fennmaradt tárgyai és iratai. Bálok és egyéb közös szórakozási formák tárgyi emlékei. Mozi, színházi előadások, amatőr egyesületek, kulturális rendezvények plakátjai, meghívói, programja. Egykori oklevelek, kitüntetések, elismerések.

V. A szabadidő eltöltésének új formái a családban: gyermekjátékok (fa építőkocka és társai, gombfoci, gyermekkártyák, megjelenő gyári játékok). Sporttal kapcsolatos emlékek. Diavetítő és diafilmek, rádió korszerűsödő változatai, televízió, magnetofon, lemezjátszók és régi lemezek.

VI. Cigánd bővülő kapcsolata a külvilággal: utazások, üdülések emlékei, képeslapok, szuvenírek.

VII. Régi családi fényképek, a különböző rendezvényeken készült archív felvételek.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA