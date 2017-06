Keszthelyi Rita és Nagy Viktor az év vízilabdázói a szurkolóknál

A szerdai sajtóbeszélgetésen elhangzott, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) fő támogatója, a Szerencsejáték Zrt. a május végén-június elején tartott online voksolással kívánta felhívni a figyelmet a vízilabdára és a közelgő világbajnokságra.

A tavaly a női válogatottal Európa-bajnokságságot nyert Keszthelyi Rita kifejtette, fontosnak tartja a közönség szerepét, és nagyon várja már a vb-t, amelyen reményei szerint hasonlóan fantasztikus lesz hangulat, mint a 2014-es Európa-bajnokságon. Hozzátette, örül, hogy a jövő heti miskolctapolcai Vodafone Kupán a mezőny legerősebbjének számító, olimpiai és világbajnok amerikaiak, valamint a kicsit meggyengült, de hasonló játékstílust képviselő ausztrálok ellen játszhatnak, azonban Új-Zéland “teljesen homály” a számára.

A 2013-ban Barcelonában világbajnoki címet szerzett Nagy Viktor arról beszélt, hogy a vb-n a magyar férfi válogatott számára elsődlegesen a csoportgyőzelem, majd a négy közé jutás a cél. Hozzáfűzte, sokat jelent a számukra, hogy a vb előtt ki tudják próbálni a Hajós Alfréd Uszoda medencéjét.

Bíró Attila, a női válogatott szövetségi kapitánya elmondta, a felkészülés hetedik hetében járnak, s a közelmúltban két emberpróbáló hetet töltöttek el Kínában, ahol a világliga szuperdöntős összecsapásival együtt összesen tizenkét mérkőzést játszottak.

“Jól helytálltak a lányok, bár az eredmény lehetett volna jobb is” – értékelte a világligában elért negyedik helyet, majd azzal folytatta, hogy a vb-ig hátra lévő időben a hibák kijavítása a cél. Erre elmondása szerint jó lehetőséget nyújt majd az amerikaiakkal Egerbe szervezett közös edzőtáborozás is. Kiemelte, Szilágyi Dorottya és Gurisatti Gréta révén két új játékos került be a keretbe, s a két fiatallal szerinte lefordulásban és támadásban is gyorsabbá válik majd a magyar válogatott, s már csak az a feladat, hogy a védekezésben is beépítse őket a csapatba.

“A Japán és a Franciaország elleni találkozó után a július 20-i Hollandia elleni csoportrangadóval kezdődik számunkra igazán a világbajnokság, célunk, hogy nyerjük meg a csoportot, mert akkor egy leheletnyivel könnyebb utunk lesz az elődöntő felé” – fogalmazott Bíró Attila.

Kollégája, a férfi válogatottat irányító Märcz Tamás jelezte, pontosan ott tartanak a felkészülésben, ahol szerettek volna. Úgy ítélte meg, hogy jó edzőpartnerre találtak Madridban, és a múlt heti görögországi torna is jól szolgálta a felkészülésüket, mert rövid idő alatt négy mérkőzést is játszottak. A közeljövőt illetően elárulta, hogy a jövő héten Kecskeméten a szerbekkel fognak edzőtáborozni és három kétkapus mérkőzést játszani, mert mindenképpen szeretné erős ellenféllel szemben is felmérni a csapat erejét. Végül azt mondta, hogy a vb-keretet ezt követően, a jövő héten fogja kihirdetni.

Kemény Dénes, a szövetség elnöke úgy látja, mindkét válogatott számára nagyon fontos lesz az első vb-mérkőzés, majd ha az elődöntőbe jutás sikerül, akkor “már 110 százalékot kell nyújtani” a továbblépéshez.

A magyarországi vizes világbajnokság vízilabdatornája július 16-án rajtol, a női döntőt július 28-án, a férfit pedig egy nappal később rendezik.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA