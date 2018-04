Késik az oltóanyag, aggódnak az orvosok, a szomszédban a kanyaró

Komoly problémát okozhat, sőt veszélyes is lehet, ha a csecsemők és a gyermekek nem kapják meg időben a súlyos betegségek ellen védő, kötelező oltásokat. Pedig jelenleg több vakcinával is gond van. Országos hiánycikk a kanyaró, a mumpsz és a rubeola ellen védő, kombinált Priorix nevű oltóanyag, és folyamatosan késik a szamárköhögés, a diftéria (torokgyík) és a tetanusz elleni Pentaxim. Egyelőre nem tudni, mi a hiány és a késés oka. Az orvosok nem kapnak választ a kérdésükre, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szerint pedig a média felfújta az ügyet.

Nem érkezett meg

– Nem tudom, hogy országszerte mekkora a hiány, de most már mi is érezzük, hogy gond van, mert nem érkezett meg erre a negyedévre a Priorix – jelezte lapunknak dr. Török Lajos miskolci házi gyermekorvos. – Most még az előző készletből élünk, de már igencsak fogyóban van. Néhány darab vakcinánk maradt, de ha az is elfogy, akkor kész, vége, komoly bajban leszünk. A Priorixot 15 hónapos korban kapják a gyerekek, majd iskoláskorban az emlékeztető oltást, Úgyhogy az iskolaorvosok és az iskolai védőnők is gondban lesznek, ha sokáig marad hiánycikk a vakcina – fogalmazott a gyermekorvos.

Hozzátette: a Pentaxim is fogyóban van, ezt 3-4-5 hónapos korban kapják a csecsemők, és félő, hogy ebből az oltóanyagból sem érkezik időben elegendő. Hiába kérdezték a házi gyermekorvosok az ÁNTSZ-től (Állami Nép­egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat), hogy mi az oka a késésnek, se választ, se tájékoztatást nem kaptak.

– Ha nem jönnek meg időben a vakcinák, akkor gondot jelenthet, hogy összecsúsznak az oltások, mert egyszerre kell azokat a csecsemőket oltani, akik kimaradtak belőle, és azokat is, akiknél esedékes. Egy-két hónapig még elég a készletünk, de aztán további probléma, hogy jön a nyár, amikor a családok elutaznak, az orvosok és védőnők pedig szabadságra mennek. Azt el sem tudom képzelni, hogy esetleg elmaradjanak az oltások, hiszen akkor a csecsemők veszélynek lesznek kitéve. A kanyaró sajnos itt van megint a szomszédban, Romániában, de Ukrajna felől is érkezhet, mivel ott is meglehetősen laza a védőoltási rend. Isten ments, hogy ne legyen oltóanyag! – tette hozzá dr. Török Lajos.

Keveset gyártanak?

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyógyszerészkamara elnöke, dr. Nyíri László lapunknak azt mondta, a kötelező védőoltások vakcinái a házi gyermekorvosi rendelőkbe érkeznek, úgyhogy azokat a gyógyszertárakban nem nagyon keresik. Keresik viszont a rota vírus elleni oltóanyagot, a Rotateq nevűt, ami szintén hiánycikk. Azok a szülők vannak nehéz helyzetben, akik a három oltásból álló vakcinából kettőt már beadattak, a harmadikat pedig nem tudják, mert nem lehet kapni.

– Biztosat nem tudok, de azt gyanítom, hogy kevesebb vakcinát gyártanak, mint amennyire Magyarországon szükség lenne. Azonban előfordulhat az is, hogy más áll a hiány hátterében.

Egyéb, életmentő gyógyszerek esetében is tapasztaljuk, hogy időnként eltűnnek a magyar piacról.”

Az ügyeskedők kihasználják, hogy az Európai Unióban az áruk szabad áramlásának az elve működik, felvásárolják hazánkban a gyógyszereket, hogy azt Nyugat-Európában 4-5-szörös áron eladják – világított rá az elnök, hozzátéve: a rendszerváltoztatás előtt a védő­oltások vakcináiból 15 havi készletet raktáron kellett tartani. Ez biztonságot jelentene ma is, bár komoly finanszírozási kérdéseket vet föl.

Megkérdeztük az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet is, mi okozza az oltóanyagok hiányát, de választ egyelőre nem kaptunk.

Ezekből is hiány van

A már említett védőoltásokon kívül hiány van az agyhártyagyulladás kórokozó baktériumának B törzse ellen védelmet nyújtó Bexsero oltásból is. Nem lehet kapni a Hepatitis B elleni, valamint a humán papillomavírus (HPV) elleni vakcinákat sem. A HPV elleni, kilenckomponensű oltóanyaghoz több mint öt hónapja nem férhetnek hozzá a magyarok. Azóta hiánycikk a Gardasil, ami egyébként védelmet nyújthatna a méhnyakrák és más ráktípusok kialakulásában is szerepet játszó HPV ellen.

– Hegyi Erika –

