Kertünk, udvarunk, erkélyünk díszei

Újra a napon

Sokan ragaszkodnak a többnyári virágok, főleg a muskátlik teleltetéséhez. Mivel a napi hőmérsékletek már húsz fok fölé is emelkednek, sokat süt a nap, és éjszakai fagyoktól sem igen kell tartani, elő lehet hozni azokat a pincékből, kamrákból, ahol a hideg hónapokat töltötték, hiszen most már jobb nekik a szabadban. Lényeges, hogy a téli, szomjaztató öntözésről térjünk át a normál, reggeli, esti locsolásra. A hirtelen napra kerülő növények nagyon gyorsan és könnyen kiszáradnak, ha nem kapnak elegendő mennyiségű vizet. Nem árt megszabadulni az elszáradt levelektől, ágaktól, ha „elnyúlt” a növényünk, vagy muskátlinál például nem metszettünk ősszel, akkor érdemes most visszavágni. Nem árt a kórokozók elleni permetezés sem, hiszen előfordul, hogy a növényünkkel együtt a különböző gombákat és egyéb kártevőket is átteleltetjük, amelyek kikerülve a szabadba friss táplálékhoz jutnak és gyorsan elfertőzhetik az egész kertünket, udvarunkat a frissen ültetett növényekkel együtt.

Nehéz választani

A friss ültetéseknek, balkonládák, kaspók beszerzésének is itt az ideje, mondja Bénó Gábor, a Bénó Kertészet vezetője.

– Még, ha előfordul is talaj menti fagy, az már nem árthat a magasabban lévő balkonládás, kaspós növényeknek, de például a muskátli nem is érzékeny a fagyra, mínusz két fokot is prímán kibír. A petúniák kicsit érzékenyebbek, összeeshetnek. Az egynyáriak földbe ültetésével még lehet a biztonság kedvéért várni a fagyosszentekig, május első hete után biztosan nem lehet gond. A Dunántúlon egyébként azt tapasztalom, hogy bátrabbak, ott hamarabb ültetnek, mint nálunk – mondja.

Arról, hogy mit hová tanácsos ültetni, mindenképpen érdemes kikérni a szakember véleményét, hiszen ma már megszámlálhatatlan féle virágot lehet beszerezni és nem mindegy, melyik milyen helyet szeret, naposat, árnyékosat, reggeli vagy esti napot, több vagy kevesebb öntözést. Azt is nehéz előre megsaccolni, hogy milyen nyarunk lesz, több lesz-e a kánikula, vagy az esős napok száma, így mit érdemesebb a kiskertbe ültetnünk.

– Jó megoldás a jegecske, jól bírja az időjárás szélsőségeit és nagy mennyiségű virágot hoz, a hosszú, száraz nyárra pedig a legjobb a petúnia, de ma már hatalmas választék elérhető virágokból, így tényleg érdemes szaktanácsot kérni – magyarázza Bénó Gábor.

Újdonság idén a fehér után a szivárvány minden színében kapható akasztós kaspó, ami nagy variációs lehetőséget biztosít a virágok színével. A petúniáknál pedig a több színű növények egy cserépbe ültetése hozhat új divatot.

Öntözés és védelem

Szintén újdonságnak számít a korábban cserepesként árusított, de már egynyáriként is kapható hipoesztesz, amely levelével díszít. Kertekben jól mutatnak és aránylag igénytelenek, illetve szívósak a kerti gerberák, büdöskék. Érdemes kipróbálni a Jézus szívét, amely magvetéses és dugványos változatban is kapható, méghozzá számtalan színben. Bénó Gábor ajánlja az évelő szegfűt is, amely sziklakertben is jól mutat, de a tapasztalatok szerint még mindig a muskátlit viszik a legszívesebben, ez a legkedveltebb balkonnövény.

Az öntözés mellett a tápoldatozásra is felhívja a figyelmet, amely nélkül nincs meg a megfelelő tápláléka növényünknek. A rozsdásodás, lisztharmat, gombabetegségek a dísznövényeknél, virágféléknél is előfordulnak, elég, ha egy spóra bekerül valahonnan a szomszédok kertjéből. A Bénó Kertészetben ezért felszívódó gombaölő termékeket használnak, ami védi a növényt jó pár hétig, immunrendszert erősítenek náluk, és sterilizálnak, amennyire lehet. De így is oda kell figyelni, és ha szükség van rá, akkor használni az üzletekben virágokhoz is kapható védőszereket.

