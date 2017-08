Kerti tennivalóink a Kisasszonyok havában

Felemás hónap ez, hiszen a nyár végét éljük, amikor növényeink jó része elkezd kifulladni, pusztulni, de ilyenkor talán a legtöbb a termés, amit szedni, feldolgozni, tartósítani kell. Ugyanakkor a hónap vége felé már őszbe hajló vegetációs folyamatok is elindulnak.

A legfontosabb jó tanács, hogy együnk sok zöldséget és gyümölcsöt, mert egészséges, és mert ezzel együtt élvezhetjük is munkánk gyümölcsét. Egyébként sem sokáig lesz alkalmunk friss zöldségféléket enni, ha csak az időjárás nem lesz kegyes és a másodvetések nem tartanak ki késő őszbe hajlóan is.

Ahogy arra korábban is felhívtuk a figyelmet, kiemelt feladat augusztusban az öntözés. Ennek a hónapnak is megvannak a maga kártevői, és tekintve az eddigi nyarat, vélhetően augusztusban sem lankadhat a figyelmünk.

A leszüretelt zöldségeket, gyümölcsöket dolgozzuk fel és tartósítsuk, a lekvár- és pálinkafőzésre már kitértünk korábban, a következő hetekben pedig az egyéb módszerekről is írunk majd.

Lehet metszeni

Eljött annak is az ideje, hogy a jövő évi ültetéshez saját magokat kezdjünk félretenni. Fontos, hogy csak egészséges magokat gyűjtsünk, teljesen szárítsuk ki őket, figyeljünk arra, nehogy összeragadjanak, berohadjanak a szárítás folyamán. Ha teljesen kiszáradtak, akkor minél légmentesebben tároljuk őket és ne túl melegen, nehogy párát, nedvességet szívjanak magukba, és emiatt tönkremenjenek, vagy éppen ellenkezőleg: erjedésnek induljanak a magocskáink.

A nyári gyümölcsöket – málna, szeder, egres, ribiszke és fekete ribizli – már meg is lehet metszeni.

Ezeket ültethetjük

Virágainkról folyamatosan távolítsuk el az elszáradt leveleket, virágokat, hogy újabb virágzásra tudjuk serkenteni őket, ha nagyon elburjánztak, nyugodtan ritkítsunk.

Augusztusban, esetleg szeptemberben telepítjük az évelő földiepret. Minél hamarabb telepítjük, annál nagyobb termést várhatunk jövőre.

Még mindig ültethetünk is, földbe kerülhet augusztusban a borsó, kínai kel, vörös káposzta, kelbimbó, őszi és téli retek, cékla, saláta – a biztonság kedvéért inkább rövid tenyészidejű fajtákat válasszunk.

Vegyük elő újra a télen használt füzetünket, és ha eddig nem tettük meg, akkor most jegyzeteljük le, hogy hova mit ültettünk idén, milyen kórokozókkal volt dolgunk, hogy a jövő évi tervezésnél megfelelően tudjuk használni a vetésforgót.

