Kertészkedés híján etessünk madarat!

A zimankós időben sem kell a kertünkben, udvarunkban nélkülöznünk a madárfüttyöt, elég csak egy etetőt és elemózsiát kitennünk a madarak számára. A téli délutánok, hétvégék elfoglaltsága és a gyerekek nagy élménye lehet a közelünkbe csalogatott állatok megfigyelése.

Fontos, hogy ha elkezdjük az etetést, akkor nem szabad abbahagyni, mert a könnyű táplálékforrás megvonása hidegebb éjszakákon a madarak pusztulásához vezet – hívta fel a figyelmet Lehoczky Krisztián, a Mályi Madármentő Állomás vezetője.

Az etetőket lehetőleg olyan helyen helyezzük el, ahol a madarak nyugodtan, de könnyen megközelíthetően tudják használni, legyen a környékén valamilyen bokor, örökzöld vagy cserje. Ha kutyánk vagy macskánk is van, tegyük megfelelő magasságba az etetőt.

Fontos a higiénia

Az etetőkre is vonatkoznak a megfelelő higiéniai elvárások. Ha nyirkos, esős idő van, pár naponta takarítsuk ki az etetőtálcát. Ha virágcserép-alátéteket is használunk, akkor előtte jól mossuk át az alátéteket is, nehogy valamilyen vegyszer maradjon rajtuk.

A madaraknak bátran adhatjuk eleségként a napraforgótányért, napraforgómagot, cirokmagot, fenyőmagot, kölest, muhart, diót, mogyorót, kesudiót. Fontos, hogy ne legyenek sózottak, pörköltek vagy ízesítettek. Ezek a magvak könnyen beszerezhetőek állatkereskedésekben, ha mégse sikerülne, akkor megfelel az előre csomagolt papagájeleség vagy pintyeleség is.

Zsiradék is kell

Elengedhetetlen eleségforrásnak számítanak az állati zsiradékok. Ezeket is könnyen be tudjuk szerezni húsboltokban vagy hipermarketekben. Ilyen a marhafaggyú, nem sózott szalonna, teavaj vagy az összes nagyobb boltban beszerezhető cinkegolyó, melyben faggyúba ágyazott magvak is vannak. Bátran adhatunk friss sajtot, de ne legyen túl sózott.

Tűzzünk ki almákat, körtéket, csipkét, kökényt az etetőkre, vagy akár a faágakra is felszúrhatjuk. A cinkék, rigók és sok más madár is szívesen csipkedi a fagyott gyümölcsöket.

Lehet a talajon is

A rigófélék, az erdei pinty, a fenyőpinty nem, vagy csak ritkán használják az etetőket, inkább a földről csipegetik össze a kiszóródott magokat. Ezért jó, hogyha a talajon is szórunk szét magokat vagy egyéb élelemforrásokat. A rigók a földre vagy cserépalátétbe helyezett almákat, főtt tésztát, főtt zöldségeket szívesen csipkedik.

Nem szabad azonban kenyér-, péksütemény-, felvágottfélékkel, ropival, kekszfélékkel, száraz kutyaeledellel, pattogatott kukoricával, étkezési fűszerezett tepertővel, paprikás, sós szalonnával, nyers rizzsel vagy tésztával, csontkukaccal etetni a madarakat.

Az etetés mellett fontos az itatás is, hangsúlyozza Lehoczky Krisztián. Erre a célra tökéletesen megfelel egy virágcserép-alátét, amit előtte mossunk át, nehogy tápoldat vagy egyéb növényi kemikália maradjon rajta. Legjobb, ha műanyag alátétet használunk, mert ezekből könnyebben kilehet szedni, ha megfagy a víz. Ha nagy fagyok vannak, keverhetünk kevés cukrot is a vízbe, ezzel gátolva a víz megfagyását.

ÉM-HI

Készítsük el magunk!

Nagyon sokféle előre gyártott etető létezik, de magunk is könnyen, akár pár perc alatt készíthetünk etetőt. Egy PET-palack oldalát kivágjuk, eleséget rakunk bele, kötél vagy drót a nyakára és már kész is vagyunk. Jó, ha az etetőnek van teteje, mert ez megakadályozza a csapadék bejutását az etetőbe. Használhatunk virágcserép-alátétből is, de az ügyesebb ezermesterek akár szép faetetők készítésébe is belevághatják a fejszéjüket, amelyek a nyári udvar és kert díszei is lehetnek egyben. Ezekhez akár az interneten is kaphatunk készítési tippeket.

