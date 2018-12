Keresztben jégeső – Különleges előadás Miskolcon

Különleges élményt ígér a Keresztben jégeső című előadás a Miskolci Nemzeti Színházban. December 26-án este 7 órakor kezdődik Bereményi Géza és Másik János estje, Cseh Tamás dalaival.

A produkció zajos sikert aratott a fővárosi bemutatóján is – a MomKultban, telt ház előtt. Már a premier idején úgy nyilatkozott Bereményi Géza a folytatásról: „mindenképpen szeretnénk, ha lenne, mert mindketten nagyon élvezzük”.

A miskolci előadás is a folytatás része.

A kapocs: Cseh Tamás

A mindketten: Bereményi Géza és Másik János. Az író és a zeneszerző-előadó között a kapocs ebben az összefüggésben a 75 éve született Cseh Tamás. Semmihez sem fogható volt első közös munkájuk, hármójuk 1977-ben megjelent Levél nővéremnek című albuma. Akkor, és az ottani Magyarországon először hallani ezt a lemezt feledhetetlen, a korszak összes életérzését leíró műnek tetszett.

„Hát, így is lehet mondani valamit a világról” – ez volt az az élmény. Van-e más érvényes levél erről a helyzetről, erről a világról?

Bár ez a művészet egy jól körülhatárolható társadalmi-politikai-kulturális rendszerben – lényegében annak ellenében – született, túlélte azt. Újabb és újabb generációk találták és találják meg a maguk számára fontos mondatokat, hangzásokat, benyomásokat benne.

Ezen nem változtatott Cseh Tamás 2009-es halála sem.

Címadó mondat

És most itt a „Keresztben jégeső”. A címet egy közös dal egyik sora adta. Magát a műsort is egy közös dal – a Levél nővéremnek kezdő dalának soraival – ajánlják: „Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk, Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk?”

Bereményi Géza

„Cseh Tamás dalai azt a világot idézik, ahol félszavakból is értjük egymást, lehunyt szemmel élvezzük az életet és kinevetjük a halált. Cseh Tamás alkotótársai, Bereményi Géza és Másik János igazán különleges műsorral állnak színpadra. Az esten elhangzanak dalok a Levél nővéremnek, a Levél nővéremnek 2 és Az igazi levél nővéremnek lemezről is, sok más szerzeménnyel egyetemben. Megannyi történet, gondolat, emlékkép idéződik fel a színpadon. A vérbeli muzsikus Másik Jánosé az ének és a zene – olykor zongora, gitár vagy bandoneón –, míg Bereményi Géza a reflektorfényben is író, aki sorait most nem papírra, hanem a közönségre veti. Betekintést nyerhetünk Bereményi gyerekkorába, fiatalságába a most készülő önéletrajzi regényének részleteivel. A szerzőpáros szavaival ajánlva az előadást: a regényrészletek és dalok fogaskerekekként lendítik egymást tovább és tovább a lélek száguldó országútján, amíg véget nem ér az egész műsor”.

ÉM-AB

Névjegy

Cseh Tamás (Budapest, 1943–Budapest, 2009.) Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar zeneszerző, énekes, színész, előadóművész, rajztanár.

Másik János (Kisbajcs, 1952.) magyar zeneszerző, billentyűs, énekes, gitáros, basszusgitáros, ütőhangszeres.

Bereményi Géza (Budapest, 1946.) Kossuth-, József Attila- és Balázs Béla-díjas magyar író, dalszöveg- és forgatókönyvíró, filmrendező.

Kiragadott mondatok, egymásról

Cseh Tamás: Mi nem vagyunk szerzőpáros. Ő a Bereményi Géza, én a Cseh Tamás vagyok, mi csak együtt tudunk valamit. És a mérhetetlen „bolondéria” miatt, hogy mind a ketten felelősséggel vagyunk a dalok iránt, nagyon sok bajt elkerültünk.

Lélekbulvár.com

Másik János: Sok dal van, aminek az üzenete fölött nem múlik az idő, én pedig a zenéken is gyakran változtatok a koncerteken. Átformálom őket, bizonyos keretek között, persze, de úgy érzem, szükség van erre, hiszen ahogy múlik az idő, másként szólalnak meg belül.

Funzine.hu

Bereményi Géza: Tamás mindig is nagyon inspiráló volt számomra. Nem ilyen szövegeket írtam volna, ha nem vele csinálom. Én viszont arra hatottam, hogy Tamásnak mi legyen a foglalkozása. Ő ugyanis festőnek készült, és csak hobbiból énekelt angol nyelvű dalokat. Aztán kezdtem neki dalszövegeket írni, és így lett belőle szép lassan főfoglalkozású énekes.

Szeretlekmagyarorszag.hu

