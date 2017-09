Kerékpárutak és szabadidőpark is épült Bükkábrányban

Jelentős fejlesztések zajlottak az elmúlt hetekben, hónapokban Bükk­ábrányban. Elkészült például a községet a bányával összekötő kerékpárút második szakasza, ezenkívül az iskolához közeli szabadidőparkban is húszmillió forint értékben ruháztak be. Egyebek között sétány, játszótér, valamint BMX-pálya létesült. A fejlesztéseket hétvégén, a Máté-napi Sokadalom alkalmával adják át.

Egy interaktív science múzeumot képzeltünk el.” Szalai Szabolcs

Mint azt Szalai Szabolcs polgármestertől megtudtuk, elkészült az a gyalogos és kerékpáros útszakasz is, amely a Sályi és a Béke utat köti össze. Ez egy régóta várt fejlesztés, több évtized óta kellett rá várniuk a Sályi út lakóinak, így viszont már sokkal hamarabb elérhetik a település központját, nem kell kerülniük. A polgármester elárulta, a nyári önerős fejlesztések értéke közel ötvenmillió forint.

– Támogatói döntés született a Bányász Emlékház fejlesztéséről, a 120 millió forintos beruházáshoz 90 millió forint támogatást kapott a település, az önkormányzat pedig 30 millió forint saját erőt biztosít – mondta el Szalai Szabolcs. – Az építkezés várhatóan tavasszal kezdődik. Egy interaktív science múzeumot képzeltünk el, modern eszközökkel és konferenciateremmel. Ezenkívül a kiállítótérben helyet kapnak azok a régészeti leletek is, amelyek a bánya területéről kerültek elő az elmúlt években. Szintén szeretnénk elérni, hogy az egyik ősfa visszakerüljön és a múzeumban megtekinthető legyen.

Szintén támogatásra talált a római katolikus templom külső felújítását célzó terv. Több mint 19 millió forintba kerül a tetőszerkezet felújítása, a toronysisak cseréje és a torony festése, valamint az ablakok cseréje. A munkákhoz 16.3 millió forintot nyertek.

Az önkormányzatnak további pályázatai is vannak, amelyek elbírálását várják, ilyen például a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése, vagy a Géczy István utca csapadékvíz-elvezetése. Több „szoft”, azaz nem építési pályázatuk is elbírálásra vár, így például határokon átnyúló, klímavédelmi, környezettudatosságra nevelő, egészségfejlesztő és egyéb programokat is terveznek.

A legnagyobb horderejű, 3.2 milliárd forintos, immár nyertes szennyvízcsatorna-projekt kivitelezése várhatóan jövő év márciusában-áprilisában indulhat el hat település részvételével.

Bővítik az iskolát

A Bükkábrányi Arany János Általános Iskola is bekerült az uniós forrásból fejlesztendő iskolák közé. Több mint 320 millió forintból egyebek közt négy tanterem és három szaktanterem épül, bővítik a tornatermet, az ebédlőt, sportpályákat építenek, fejlesztik a sportudvart. Ezen felül burkolatot és belső nyílászárókat cserélnek, akadálymentesítenek. A korábbi művelődési házban napközis termet, könyvtárt és tánctermet alakítanak ki, felújítják a pincét. A munkák 2018-ban kezdődnek meg.

– ÉM-TB –

Felvonulás és kiállítás a Máté Napi Sokadalmon Bükkábrányban Bükkábrány - Ezúttal szabadidőparkot, bicikliutakat avattak. Szomorkás időben, de felvonulással, kiállítással, dalos találkozóval, az Apostol együttes koncertjével, és a nemrég elkészült fejlesztések átadásával ünnepelték Bükkábrányban a Máté napot, azaz azt, hogy Mátyás király sok évszázaddal ez... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA