Kerékpárút lesz a parkolók helyén Miskolcon

Bringával jártuk be az elmúlt napokban a Bosch ipartelepet a belvárossal összekötő, még épülő kerékpárút eddig elkészült szakaszait. A bejárás alkalmával nekünk is feltűnt – és közösségi portálokon, cikkünket megosztva ezt többen jelezték is –, hogy szerkesztőségünk vagyis a Zsolcai kapu 3. előtti (illetve ugyanez a helyzet és 1. számok előtt is) kerékpárút elfoglalja az itt kialakított parkolók egy részét, ami veszélyes helyzeteket teremthetne.

Mint azt a polgármesteri hivatal vállalati és projektkommunikációs vezetője érdeklődésünkre elmondta, nem fog, ugyanis a parkolók ugyanis nem maradnak meg, az ezeket jelző táblákat rövidesen leszerelik. – Sajnos a kivitelező kint felejtette a parkolókat jelző táblákat, pedig le kellett volna szerelje akkor, amikor felfestették a kerékpárutat. A hiányosságra felhívtuk a figyelmüket, felszólítottuk őket, hogy haladéktalanul tüntessék el a KRESZ táblákat, sőt egy korlát is akadályozni fogja a két épület előtt azt, hogy az autók oda álljanak – mondta Pásztor Imre, aki kiemelte, a kerékpárút kialakítása folyamatban van, lesznek még újabb felfestések, táblaleszerelések.

ÉM-TÁ

