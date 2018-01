Kerékpárút, körforgalom, intermodális csomópont Mezőkövesden

Tállai András, a térség ország­gyűlési képviselője elmondta, 1,7 milliárd forintból készül el egy húsz kilométeres kerékpárút, a városban áthelyezik az autóbusz-állomást, illetve körforgalommá építik át a Mátyás király út és a Széchenyi út kereszteződését.

Dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere kifejtette, a város és Bogács között szeretnének közvilágítást is a kerékpárútra. A térséget csomagként kell ajánlani a turisták számára, az Eger–Miskolc kerékpárút pedig több település értékeit is segít feltárni. A város régi vágya is teljesül, 21. századi közlekedési rendet alakítanak ki. Az utasbarát intermodális csomópont építésén kívül új buszöblöket is építettek, építenek.

Csendes Péter, Cserépfalu polgármestere elmondta, az önkormányzat rendelkezik kerékpár-kölcsönzővel, de sokan saját biciklit hoznak. A bicikliút segít, hogy a nevezetességeket biztonságosan megközelíthessék, jelenleg veszélyes közlekedni Mezőkövesd felé.

Csendesné Farkas Edit, Bogács polgármestere kifejtette: a községből sokan biciklivel járnak dolgozni Mezőkövesdre. Ha megépül az Eger–Miskolc kerékpárút, Bogácson egy kerékpáros centrum létesül, bízik abban, új célközönséget sikerül majd megszólítani.

Vasas Csaba, Bükkzsérc polgármestere szerint a kerékpáros turizmus mindegyik településnek új lehetőséget jelent, erősítik egymást. Bükk­zsércen korábban voltak versenyek, a pálya most is megvan, a későbbiekben is lehet majd sportolni.

– ÉM-TB –

