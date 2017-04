Kerekdombon két fesztivál Tállyán

Tállyán, a Tokaji Borvidék festői településén a tavalyi sikeres indulás után idén már két alkalommal – júniusban és szeptemberben – várja összművészeti hétvégére látogatóit a gyermekbarát Kerekdomb Fesztivál. A parasztházak és nemesi kúriák udvarait színházi előadások és kortárs költők töltik meg kultúrával: fellép Fábián Juli & Zoohacker, az Antonia Vai Band, Szabó Balázs Bandája, a Jónás Vera Experiment és Szalóki Ági. Palya Bea és zenekara megújított Psyché-koncerttel készül. Fellép a Momentán Társulat, valamint a Nézőművészeti Főiskola tagjai, Mucsi Zoltán, Scherer Péter és Katona László. A dűlők közt tematikus borsétákra, biciklitúrára és maratonra indulhatnak az aktív kikapcsolódást keresők. A nyárindító Kerekdomb június 16. és 18. között a nő és a szerelem témája körül forog majd: Lónyay Erzsébet, aki Weöres Sándor kötetét és hősét, Psyché-t ihlette, Tállyán élt. A fesztivál neki is emléket állít: a Nemzeti Színház elhozza Psyché című darabját, Palya Bea pedig felújította és a Kerekdombra szabta Psyché-koncertjét.

– Azok számára, akik gyerekekkel érkeznek, kreatív programokat szervezünk – mondja Szabó Réka, a Kerekdomb Fesztivál produkciós menedzsere. A látogatókat blues és irodalom várja az Oroszlános Borvendéglő és Borhotelben, könnyűzene a Vincellér Házban, komolyzene a település katolikus templomában.

A sportos fesztiválozók nyáron és ősszel is félmaratonon tehetik próbára állóképességüket. A bicikliseket pedig várják a dombok: júniusban Dűlőbringa futam, szeptemberben Mád-Tállya tekerés lesz, de a kerékpár a zenében is fontos szerepet kap: Gryllus Vilmos a Biciklizős lemez dalaival készül. Aki inkább csak sétálna, annak a Hosszúlépés csapata kínál új, tematikus, a környék izgalmas titkait felfedő gyalogtúrákat.

Borok, pincék, piknik

„A fesztivál alapításakor az volt a célunk, hogy Tállyát újra örökségeihez méltó helyre emeljük, és hogy a széles közönségnek is megmutassuk, milyen kincseket rejt a Tokaji Borvidék. Tállyán mindenki megtalálja a számítását, aki minőségi boros és gasztronómiai élményekre vágyik. A fesztivál ideje alatt nyitva állnak a helyi borospincék, lehetőség lesz a tállyai borok megkóstolására – hordóból és palackból egyaránt. A gasztronómia szerelmeseit izgalmas bor-étel párosításokból álló borvacsorákkal, fröccsterasszal és kockás abroszos, street food ételeket kínáló gasztroudvarral várjuk” – mondja Márton-Kováts Krisztina, a tállyai Oroszlános Borvendéglő és Borhotel tulajdonosa, a Tállyáért Egyesület alapító tagja.

A kicsiknek is

A gyerekeknek a Mailloth-kastélyban találnak izgalmas, kreatív elfoglaltságot a szülők, játszóház és mesterségbemutató is rendelkezésre áll, a legkisebbeket Ringató foglalkozás várja, és természetesen Kaláka koncert is lesz. Az őszi Kerekdomb Fesztivál szeptember 8. és 10. között kerül megrendezésre, ahol ismét szerepet kap majd a színház, a film, a gyerekprogramok és a futás. Az időpontot már most érdemes bekarikázni a naptárban: többek között a 30Y, a Bohemian Betyars, a Honeybeast és a Random Trip zenészei is gondoskodnak majd a jó hangulatról, az irodalomfelelős Lackfi János lesz.

