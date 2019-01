Kerámia? Pszichoterápia

– Hogyan kerülnek középkorú felnőttek újra az iskolapadba? Mi ösztönzi őket arra, hogy mostani foglalkozásukhoz képest valami teljesen mást tanuljanak? Mindezekre a kérdésekre választ kaptunk a napokban a II. Rákóczi Ferenc B.-A.-Z. Megyei és Városi Könyvtárban megrendezett Törékeny tárlaton. A törékeny ezúttal azt jelezte, hogy frissen végzett keramikusok vizsgadarabjaiból nyílt kiállítás. A „diákok” pedig egytől egyig felnőttek, családanyák, szakmájukat szerető pedagógusok, adminisztrátorok vagy egyéb foglalkozást űzők. Az egyik magyarázat az, hogy pár éve már lehetőség van arra, hogy kortól függetlenül a felnőttképzés keretében bárki elsajátítson valamilyen szakmát. De mi a másik?

– Gyógypedagógus vagyok, gyerekekkel foglalkozom az Éltes Mátyás iskolában – mondta lapunknak Takácsné Kárász Katalin Mária, az egyik végzett „diák”. – Az egyéniségemhez közel áll a kézművesség, ezért vágtam bele a kétéves képzésbe, amit az MSZC Fazola Henrik Építőipari és Művészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája hirdetett meg. Az egész olyan volt számomra, mint egy pszichoterápiás-foglalkozás. A tanulás és alkotás alatt elfelejtettem minden mást, csak a munkára koncentráltam. A gyakorlati órák voltak a legizgalmasabbak, de az elméleti órán is sok mindent tanultunk. Új dolgokat hallottunk, művészettörténetből például, hasznos volt átfogó képet kapni erről a területről – sorolja Katalin.

Csodálatos volt!

Baksay Gáborné adminisztrátorként dolgozik Szikszón, de Bükkszentlászlón lakik, úgyhogy neki nemcsak a tanulás vitt el sok időt a szabadidejéből, hanem az utazás is. De egyáltalán nem bánta meg.

– Csodálatos volt a képzés! – mondja lelkesen. – Az iskola jelentette számomra a heti kikapcsolódást. Néhány órára letehettük az egyéb gondokat. Nagyszerű érzés volt, amikor kaptunk egy darab agyagot, és abból valami értékeset alkothattunk. Nem mindig úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de valami mindig kialakult belőle. Közel áll hozzám a keramikus szakma, hiszen nagyon szeretek kézműveskedni. A tanáraink is fantasztikusak voltak! – jegyzi meg Baksay Gáborné.

Tóth-Veres Judit úgy jellemzi az elmúlt két évet, hogy „csodálatos volt a képzés, csodálatosak a tanárok”. Ő szintén az Éltes Mátyás iskola gyógypedagógusa.

– Régi nagy álmom volt, hogy megtanuljon a keramikus szakmát. Sok érdekes technikát sajátítottunk el. A „diáktársak” is nagyszerűek voltak, kiváló közösség alakult ki a képzés alatt. Élményt jelentett kilépni a hétköznapokból, és rengeteget tanultunk. Ez volt a legfőbb haszna a tanulásnak – fogalmaz Judit.

Kezes bárányok

A csoport kerámia gyakorlati képzését Szelekovszky Magdolna iparművész vezette. Ő pedig a tanítványairól tud csupa jót mondani.

– Az elmúlt tanév végén tízen végeztek a felnőttképzés keretében. Olyanok voltak, mint a kezes bárányok – jegyzi meg. – Hiszen őket saját érdeklődésük vezette ide. Sokan már a képzés előtt is barátok voltak, de a végére az egész csapat baráti társasággá vált. Én megtanítottam nekik a különböző technikákat, ők pedig a saját egyéniségüknek megfelelően alkalmazták azokat. Tanultak korongozni, felrakással edényeket készíteni, engóbozni, mintázni, elsajátították a festési technikákat, a negatív formakészítést, de azt is hogy hogyan kell bánni a különböző mázakkal és hogyan kell dolgozni az öntőfölddel – sorolta Magdolna. Hozzátette: a kiállításon a diákok vizsgatárgyai láthatók. Általában csak az iskolában állítják ki ezeket, de a könyvtár szívesen fogadta a tárlatot, ezért elhoztak ide is.

– Hegyi Erika –

Vizsgaremekeket hoztak

A Törékeny tárlat megnyitóján a vendégeket Mokrai Attila, az MSZC Fazola Henrik Építőipari és Művészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola intézményvezetője köszöntötte, a kiállítást Rostás László építész nyitotta meg. A megnyitót a Forrás Kamarakórus színesítette.

A kiállítók: Baksay Gáborné, Hegyiné Stefancsik Mónika, Hernádiné Győri Zsuzsa, Oltyán-Bánfai Orsolya, Pirity Bernadett, Szeitzné Viski Erika, Szilágyi Sarolta, Takácsné Kárász Katalin Mária, Tóth-Veres Judit, Viski Andrea. Felkészítő tanáruk: Szelekovszky Magdolna (kerámia), Radics Márta (porcelán). A kiállítás február 16-áig tekinthető meg a könyvtárban.

