Képzőművészek segítették az idén az ajándékozást Tiszaújvárosban

Karácsony a szeretet ünnepe, de bárki bármit is mond, az ajándékozásé is. Szeretünk adni, szeretjük átélni az öröm élményét, mely akkor ér minket, amikor átadjuk. De mit is? A médiából már november közepén, vagy még korábban, ömlik felénk a vásárlásra, ajándékozásra lelkesítő szlogenek sora. Hosszú a lista, kollégák, üzleti partnerek, barátok, családtagok. El is kezdjük törni a fejünket, kinek mit is kellene ajándékozni. Vannak köztünk olyanok, akik idejekorán elkezdik járni az üzleteket, vagy bogarásznak az interneten, hogy ihletre leljenek. Aztán vannak olyanok, akik annyira tanácstalanok, vagy annyira elfoglaltak, hogy az utolsó pillanatban megveszik a kezük ügyébe kerülő bármit.

Így történhet meg évről évre, hogy megvesszük az olcsó, és kommersz dísz- vagy használati tárgyat: a hatvanhatodik bögrét, öngyújtót, sálat, zoknit, tusfürdőt, arckrémet, borotválkozás utáni balzsamot vagy az „NDK-s kivehető ajtós turmixgépet”. Miközben vásárolhatnánk egyedit, kézművest, netán művészit. De nem tesszük, mert nem tudjuk, hol lehet, vagy azt gondoljuk, hogy túl drága. Sőt, készíthetnénk mi magunk is valami meglepetést, de nincs hozzá ötletünk, alapanyagunk, bátorságunk, segítségünk.

Mindezekre megoldást javasolt a tiszaújvárosi Városi Kiállítóteremben rendezett karácsonyi képzőművészeti vásár. A szervezők neves képző- és festőművészek alkotásait, kézműves remekeket válogattak össze, és rendeztek kiállítássá. A rendezvény ötletéről, céljairól Kolosai Katalint kérdeztem.

„Ez a galéria sokáig a munkahelyem volt, ahol hónapról hónapra változatos kiállításokat rendeztem, s karácsony előtt képzőművészeti vásárt is. Zajácz Tamás iparművész akkor is a kiállítók egyike volt, s most az ő javaslatára elevenítettük fel ezt az eseményt. Megkerestük a Derkovits Kulturális Központ igazgatóját, – jelenleg ők a kiállítóterem gazdái – aki támogatta elképzelésünk megvalósítását. A kiállításra meghívtunk számos tiszaújvárosi, vagy a városhoz kötődő művészt, mint Pataki János, Kovács Anikó, Józsa Lajos, Papp György, Sávolyi György, Zajácz Tamás, illetve számunkra kedves és nagyra tartott művész barátot, mint Csuta György, Várkonyi János, Buday Mihály, Bazán Vladimír, Alim Adilov. De láthatóak és megvásárolhatók voltak Krokker Krisztina hagyományos technikával készült ikonjai, Wirtz György Tiffany-üvegei, dísz- és használati tárgyai. Továbbá Nagyné Csizmarik Kinga egyedi kerámiái és porcelánjai, Szurdoki Judit kerámia-, Tumikné Csurák Ágnes gyöngyékszerei. Célunk az volt, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy van lehetőség elérhető áron egyedi és művészi alkotást ajándékozni. Hogy érdemes egy kicsit megállni, nézelődni, elmélyedni, megérteni egy-egy művész gondolatát, kifejezésmódját.”

