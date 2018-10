Kényeztető wellness hétvége a győztesek jutalma

Egy bensőséges ünnepség keretében zártuk le az internetes hírportálunkon, a Borsod Online-on lezajlott esküvői fotópályázatot. A győztes pár – Adél és Attila – ­kényeztető wellness hétvégét nyert és nem mentek haza üres kézzel a szerencsés szavazók sem.

Igazi mérföldkő

A fotópályázatot egy mini interjúsorozat is kísérte, amelyben a résztvevőket a múltról, a megismerkedésről, az esküvőről kérdeztük, most a jövőről beszéltek. Adél és Attila mondandójából az derült ki, hogy az ember életében az esküvő nagy mérföldkő, ami azonban csak a kezdete a közös életnek és a vágyak valóra váltásának. A győztes pár élete is nagy változások előtt áll minden tekintetben: a férj épp munkahelyet vált, közben már a házvásárlást készítik elő, aztán jöhet az igazi családalapítás, a gyerekek. Jelenleg ezek a tervek szerepelnek a rövid és hosszú távú elképzelések között, mondta el a pár.

Arra a kérdésünkre, hogy lesz-e apropója, tartogatják-e valamilyen alkalomra a kényeztető wellness hétvégét, azt válaszolták, hogy a pihenés az elsődleges szempont. Az újdonsült feleség ugyanis – mint megtudtuk – kézilabdázik, így a hétvégéi teljesen be vannak táblázva. Decemberben viszont lesz egy kisebb holtidőszak a szezonban, amikor be tudják iktatni a wellnesst. Rájuk is fér majd, ugyanis a mindennapi teendők és a hétvégi meccsek mellett gőzerővel szervezik a jövőt, immár nem csak képzeletben.

ÉM-BNE

