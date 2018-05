Kengurukölyök született a Miskolci Állatkertben

Így megjelent egy kiskenguru fejecskéje is anyja erszényének nyílásában. A kenguru bébi ugyan még feltehetően októberben születhetett, legelső alkalommal április közepén tekintett ki anyja erszényéből a nagyvilágba, mostanra pedig már elég fejlett ahhoz is, hogy időnként el is hagyja a biztonságot jelentő rejtekét, és próbálkozzon megállni a saját lábán.

A Bennett-kenguru (Macropus rufogriseus) vemhességi ideje a többi erszényeshez hasonlóan rendkívül rövid, mindössze egy hónap, melyet követően egy alig fél gramm tömegű újszülött jön a világra. Az utód ekkor bemászik anyja erszényébe, ahol körülbelül öt hónapos koráig lapul láthatatlanul, mire először dugja elő fejét, és néz szét környezetében. Ezt követően újabb két hónap telik el, mire először kimerészkedik az erszényből, és megáll a saját lábán. Ezek után egyre több időt tölt már az erszényen kívül, tíz hónaposan már csak akkor bújik vissza, ha hirtelen megijed valamitől. De ezután is gyakran megfigyelhető még néhány hétig-hónapig, hogy fejét bedugva anyatejet szopik.

Ez a közepes termetű kengurufaj Ausztrália délkeleti területének és Tasmániának a bozótos vidékein honos. Táplálékát különféle növényi részek, fűfélék, levelek, gyökerek, magvak alkotják. A szabad természetben laza csoportokat alkot, és elsősorban a szürkületi időszakban aktív – tájékoztatta a Borsod Online-t Veress Tamás, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark gyűjteményi vezetője.

