Keményebb eszközök, hogy mindenki hazaérjen: Akár a 35-ös főút mentén is repkedhetnének a jogsik

Változtatott módszerén és szigorított a megyei rend­őr-főkapitányság, ismerte el lapunknak Pitkó László alezredes, a közlekedésrendészeti osztály vezetője. Erre szükség volt, mert nem csökkent a balesetek vagy éppen az ittas vezetők száma. Ezért van például, hogy – bár rendelkezésre állt a lehetőség a rendőrök előtt, hogy elsőfokú hatóságként eljárva a vezetői engedély bevonásáról döntsenek –, idén gyakrabban élnek vele, mint korábban, a kisebb szankciók ugyanis nem hoztak eredményt. Így ezt az utat választották a megyében, amit szeretnének is folytatni, és úgy gondolják, hogy a jogosítvány elvesztése – még ha csak néhány hónapra is – megfelelő visszatartó erő lehet az autósok számára. A szabálytalankodók civil autóval való kiszűrése és a fokozott, célzott ellenőrzések is folytatódnak – mint csütörtökön a 37-es főúton.

A 35-ösön is

Muhi és Tiszaújváros között is sok a szabálytalankodó autós.

Ha csak a baleseti statisztikát – tehát a valamilyen bajjal végződő közlekedési incidenseket – nézzük, akkor is a megye egyik legveszélyesebb útjának tekinthetjük a 3-as útról Nyékládházán elágazó és a megyét a Tisza-hídon Polgár felé elhagyó 35-ös főközlekedési utat. Van, aki egyenesen a térség egyik halálútjának nevezi a 35-öst, utalva a legsúlyosabb balesetek gyakoriságára. Tény, hogy a 3-as és 37-es mellett itt történik a legtöbb közlekedési baleset.

Az bizonyos, hogy manapság – nem túlzás – autók százai teszik meg naponta az utat oda és vissza csak Miskolc és Tiszaújváros között, hiszen nagyon sokan járnak ki a megyeszékhelyről dolgozni a tiszaújvárosi nagyüzemek valamelyikébe. És ők pontosan a legnagyobb fogalmú reggeli és délutáni időszakban közlekednek ezen a szakaszon. És ott van a sokat emlegetett kamionforgalom, aminek korlátozása nem tűnik egyszerű dolognak.

Nagy a forgalom

Ezt a megállapítást erősítette meg a 35-ös út mentén, Nagycsécsen élő olvasónk, aki elektronikus levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Muhinál lévő körforgótól Tiszaújvárosig tartó útszakasz teljességgel életveszélyessé kezd válni. Szinte mindennaposak lettek a balesetek és a koccanások az ittas vezetők, a figyelmetlen kamionosok és teherautósok miatt.

Mérni kellene!

„A minap láttam az újságban, hogy szabálytalankodókat értek tetten a Turulnál (a 3-as úton – a szerk.). Érdemes lenne azonban ezt az útszakaszt is megnézni, különösképpen a Nagycsécs és Sajószöged között lévő beláthatatlan kanyart illetően” – írja olvasónk.

Mint leveléből megtudhattuk, maga is naponta itt közlekedik autóval, és sokszor csak a lélekjelenlétén múlik, hogy nem történik tragédia. Mint fogalmaz: „a záróvonal ellenére, avagy egy-egy kanyar beláthatatlansága ellenére olyan előzésbe kezdenek sofőrök, hogy a szembejövő forgalom első tagja sok esetben az útszéli kavicsosra kényszerül, ha életben akar maradni. Saját tapasztalat ugyanennél a kanyarnál, hogy szemből előznek egy buszt, de a busz villog és fékezve dudál, hogy álljak meg, mert a kis teljesítményű autó nem tudta megelőzni, és majdnem szembetalálkoztunk. Elég veszélyes ezen a forgalmas főúton megállásig vészfékezni úgy, hogy a sebességhatárt a legtöbb autó legalább 20-30 százalékkal átlépi, és nincs tekintettel az előtte haladóra…”

Olvasónk levelében javaslatot is tesz: „Azt javasolnám, hogy ne a már említett falvak elején álljon a traffizó rend­őrautó, hanem a két települést összekötő szakaszon csúcs­időben, ami nem 10 és 15 óra között van, hanem reggel 7 és 9 és délután 15.30 és 17 óra között. Biztosan látnának érdekességeket a rend őrei, és itt is repkedhetnének a jogosítványok…”

