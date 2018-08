Kemény munka, bátor célok – készül a MEAFC

A nagy múltú együttes két hete látott munkához és még három hete maradt arra, hogy az eltervezett programját végrehajtsa.

Meccs meccs hátán

Az egyetemiek eddig három felkészülési mérkőzést játszottak: Miskolcon 84–76-ra nyertek a Bp. Honvéd ellen, majd a hevesi megyeszékhelyen 87–66-ra verték Eger VSI-t, végül szintén itthon 123–68-ra seperték le a Salgótarjáni KSE-t. A sor pénteken folytatódik, amikor Salgótarjánba utaznak, a jövő szerdán és csütörtökön pedig a Bp. Honvéd tornáján vesznek részt. A fővárosban a házigazdák mellett ellenfelük lesz még a Hoya-Pannon Egyetem Veszprém és az Oroszlányi Lions csapata. A bajnoki célegyenesbe fordulva szeptember 4-én vendégként mérik össze tudásukat a Debreceni EAC U23-as gárdájával, aztán szeptember 7–8-án egykori szakosztályvezetőjük, Szaniszló Sándor emlékére négyes tornán szerepelnek saját körcsarnokukban, végül közvetlenül a pontvadászat megkezdése előtt szeretnék a főpróbát is megtartani – ennek ideje és meghívott szereplője egyelőre még nem ismert. A MEAFC szakmai munkáját az a Drahos Gábor irányítja, aki az elmúlt idényben még játékosként pattogtatta a labdát.

– Az a furcsa, hogy nem is furcsa nekem ez az új funkció – felelte a vezetőedző arra a kérdésünkre, mely szerint milyen gondolatok kavarognak a fejében, amikor volt társait vezényli. – Huszonhárom évig voltam játékos, most egy hónapja vagyok tréner és azt vettem észre magamon, hogy ugyanúgy várok minden foglalkozást, mint egykor, kosaras pályafutásom elején. Akkor is tettem a dolgom, most ugyanezt teszem a fiúkkal közösen, sőt immáron négy éve az egyetemi társaságot is gardírozom.

Csúcsra járatnak

Arra az észrevételünkre, hogy meglehetősen sok változás történt a keretükben, Drahos Gábor így reagált:

– Velem együtt hatan mentek, négyen jöttek, így nem beszélhetünk népvándorlásról. A tavalyi egyetemi együttes adja az NB I/B-s gárda gerincét, azaz teljes átfedésről beszélhetünk. Mivel egyetemi csapatként funkcionálunk, „fiaink” döntő hányada nappali tagozatos egyetemi hallgató, vagy éppen középiskolás, ennek következtében a napi két – heti tíz – foglalkozásunk megtartása nem ütközik nehézségekbe, teljes a tréning-látogatottságunk. Van két dolgozónk is, ők azonban főállásban edzősködnek, ezért jut idejük arra, hogy aktívan sportoljanak. Egyébként nem csak szavakkal, tettekkel is építjük a jövőnket: tesztmérkőzéseinkre – szokják a légkört a felnőttek között mottóval – bedobunk a mély vízbe hat 15-17 éves fiatalt, velük szemben azonban türelmesek vagyunk, kivárjuk, hogy mire lesznek képesek. Senkire nincs panaszom: a gyerekek partnerek, élvezik a kemény munkát, az akaraterő és a szorgalom mindenki esetében maximális, holott a formába hozás, az úgynevezett csúcsra járatás időszaka csak most következik.

A vezetőedzőtől céljaik iránt is érdeklődtünk, mire Drahos Gábor külön szólt a személyes elképzeléseiről, majd a klub elvárásairól.

– Megadom a lehetőséget arra, hogy az eddig kevesebbet szerepeltek is megmutathassák „oroszlánkörmeiket”. Valamennyien meggyőzhetnek, hogy lehet-e rájuk számítani, hogy nélkülözhetetlenek. Elöljáróink úgy fogalmaztak, hogy az NB I/B-ben a rájátszásba jutást kérik tőlünk, valamint azt, hogy az egyetemi és főiskolai bajnokság keretében harmadjára jussunk be a nagydöntőbe, továbbá a Hepp Kupában is tegyünk ki magunkért. A szakosztályvezetés nem hagy minket magunkra, előteremti számunkra a zavartalan munkavégzés feltételeit, mi pedig ezért jó eredményekkel akarunk fizetni.

Kolodzey Tamás

MEAFC-névsorolvasás

Maradtak: Béres Dávid (center, csapatkapitány), Lippai Szabolcs (center), Kopasz Márton (bedobó), Takács Dániel (hátvéd), Szepesi Szabolcs (bedobó), Homoki Donát (erőcsatár), Orliczki Márton (irányító), Orliczki Bence (center), Orliczki Mátyás (irányító), Szőke Gábor (erőcsatár), Galló Márk (center)

Távoztak: Drahos Gábor (befejezte pályafutását), Máté Balázs (Eger VSI), Szögi Ádám (?), Timkó Norbert (?), Cole-Brinson Jr. Patric (visszament az Egyesült Államokba), Szojka Gábor (befejezte az aktív sportolást), Orosz Bence (?)

Jöttek:­­­Tóth Viktor (irányító-bedobó-erőcsatár, Nagykőrösi Sólymok), Tóth Bence (irányító-bedobó, Budapesti Honvéd), Szanyi Róbert (irányító-bedobó, MAFC), Brugós Olivér (bedobó, Tiszaújvárosi Phoenix KK)

