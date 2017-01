„Kellett ez a téli szünet!”

Véget ér a téli szünet, a diákok már az új év harmadik napján iskolába mennek. Pedig milyen jó volt sokáig aludni, karácsonyfát díszíteni, szánkózni a lengyelországi hegyekben. De nincs mit tenni, ideje rákapcsolni a tanulásra, hiszen nemsokára itt a félév vége, a nyolcadikosoknak pedig a felvételi. Diákokat kérdeztünk arról, nekik hogy telt a téli szünet.

Nem lazsált

Arion 9. osztályos a Földes Ferenc Gimnáziumban. Ő egy napot sem lazsált a szünetben. Mint mesélte, kétszer volt kosárlabdaedzésen, mert a csapattal regionális döntőre készülnek, Henrik tesójával pedig futni mentek.

– Próbáltam pihenni is és a barátokkal kikapcsolódni. Meglátogattam műtéten átesett osztálytársamat is. Karácsonyra vásárlási utalványt kaptam, így az ünnep után az egyik osztálytársammal szétnéztem az üzletekben. Szerintem jó a téli szünet, szükség van rá, mert mostanra elfáradtunk a sok tanulásban – vélekedett Arion. Hozzátette: szerencsére csak egy kis tanulnivalója volt a szünetre, úgyhogy valóban pihenéssel tölthette a december végi napokat.

Volt nagy hó

Mozgalmas téli vakáción van túl a második osztályos Csernyánszki Áron.

– Már alig vártam, hogy végre szünet legyen, előtte számoltam a napokat, mennyit kell még iskolába menni. Mindennap csináltunk valamit. Karácsony előtt feldíszítettük a fát nagyinál, a keresztanyámnál, aztán otthon is. Karácsonykor meglátogattuk a dédnagymamát, nagyit, de hozzánk is jöttek vendégek. Az is jó volt, amikor elutaztunk 3 napra Lengyelországba. Ott jó nagy hó esett, rengeteget szánkóztunk. Anyukám azt mondta, olyan volt az egész, mint az ő gyerekkorában. Mert akkor még itthon is nagy hó volt a téli szünetben – sorolja élményeit Áron.

Megjegyzi: egy kis matek házit adtak a szünetre, de azt gyorsan megcsinálta.

Szülinap

A 10 éves Csomós Réka az iskolai karácsonyi ünnepségtől számítja a téli szünetet. Azért emlékezetes számára ez a nap, mert ő is szerepelt a műsorban. Nagy örömmel díszítette otthon a karácsonyfát és csomagolta az ajándékokat. A nagymamánál pedig sütöttek, főztek. De nemcsak a karácsonyi menüt, hanem egy gyönyörű tortát is, hiszen Réka épp december 24-én lett 10 éves.

– Voltunk templomban, aztán pedig elutaztunk Debrecenbe az unokatesóimhoz. Ott esett egy kis hó, tudtunk szánkózni. 29-én az egyik osztálytársam szülinapi buliján voltam az egyik játszóházban – sorolja lelkesen Réka. Neki is az a véleménye, hogy kell a gyerekeknek a téli szünet, mert a hétvége nem elég arra, hogy kipihenjék a tanulás fáradalmait.

ÉM-HE

