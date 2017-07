Kellene az eső a búzának, kukoricának

Idén átlagos termés várható, ugyanakkor tavalyhoz képest érzékelhetően csökken majd a termés mennyisége, ugyanis a gazdák vélhetően nem tudják megismételni a tavalyi kiváló évet – mondta Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke kedden a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Győrffy Balázs szerint 100 milliméter csapadék hiányzik a talajból, ez kihat a növényi kultúrákra, nem véletlenül csökken a terméseredmény a tavalyihoz képest. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy mivel Pintér Sándor belügyminiszter július 1-től kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot a NAK kezdeményezésére, így a gazdák öntözéskor mentesülnek a vízkészletjárulék fizetése alól. Emlékeztetett, hogy tavaly mintegy 8 millió tonnát arattak le az őszi és a tavaszi kalászos növényekből, ami 20 százalékkal haladta meg az 5 éves átlagot.



Az őszi árpa aratásának a vége felé járnak megyénkben, a déli részeken pedig már vágják a repcét is a hét eleje óta, tudtuk meg Taskó Józseftől, az agrárkamara megyei elnökétől. De a búza aratása is elkezdődött, még ha nem is mindenhol. A mennyiségről és minőségről még nem lehet nyilatkozni, az azonban már most látszik, hogy ismét nyomottak lesznek az árak, annak ellenére is, hogy az országos adatok alapján kisebb mennyiségű gabona várható.Attól persze nem kell tartani, hogy ne lenne megfelelő mennyiség a hazai piacra, exportra azonban nem biztos, hogy jut annyi, mint az előző években. Az orosz, ukrán gabonatermesztés fellendülőben van, nagy területen, jó minőségű földeken olcsóbb input-alapanyagárakon termelnek, ami rontja Magyarország exportlehetőségeit.

Bár eddig nagy gond nem volt a földeken, a csapadék hiánya még ronthatja a termés­eredményeket, főleg a kukoricánál, ami most kezdett címert hányni, csövet növelni.

– A csapadék kevés, ami már a búzánál is érezhető. Igaz, lokálisan jelentkezik elsősorban, vannak területek, ahol nincs ezzel probléma. Közel 150 milliméter csapadék hiányzik, ami az őszi kapásoknál, kukoricánál, napraforgónál jelenthet gondot, a búza esetén már maximum csak minőségromlást – mondja a megyei elnök.

