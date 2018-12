Kell hozzá a csodaváró hangulat is

Horti Lilla lesz a miskolci Újévi koncertek egyik sztárfellépője. Sok-sok újdonsággal és meglepetéssel érkezik, kedves, varázslatos, olykor sziporkázó áriákkal, duettekkel.

A Miskolci Szimfonikus Zenekar Újévi koncertjeinek fellépője lesz január 4-én, 5-én és 6-án. Van valami különös hangulatuk az év első koncertjeinek?

Igen, mindenképpen speciális eseménynek számítanak. Ilyenkor a műsor sziporkázik, csillog és szórakoztat, és mi, művészek is ezt várjuk el magunktól. A közönség pedig úgy készíti a lelkét, hogy ez az év első koncertje, ami a kezdés jelképe, és lendületet ad a továbbiakhoz. Ezeknek a hangversenyeknek sajátságos varázsuk van, mintha sokkal több csodával lennének tele, mint az év más előadásai. Természetesen a műsorválasztás fontos sarkalati pont, de kell hozzá az előadók és a közönség csodaváró hozzáállása is.

Milyen emlékei vannak az eddigi miskolci fellépésekről?

Nemrég énekeltem Rossini Stabat Materét Miskolcon a város szimfonikus zenekarának bérletes hangversenyén, Antal Mátyás, az együttes művészeti vezetője volt a karmester. Nagyon örültem neki! Első alkalommal pedig a Bartók Plusz Operafesztivál keretében jártam Miskolcon néhány éve. Akkor Mátyássy Szabolcs Scaevola című operájával nyerte meg az operaíró versenyt, és abban én voltam a női főszereplő.

Milyen műsorral lepi meg a közönséget az Újévi hangversenyeken?

A koncert első felében olyan áriákat fogok énekelni, amelyek még nekem is újdonságot jelentnek. Ismerem, de még nem énekeltem ezeket egy koncerten sem. Lehár Paganinijéből egy bájos áriát adok majd elő. Antal Mátyás azért választotta ezt, mert ritkán hallható, és örülök, hogy most a miskolci közönség részese lehet. Éneklek egy duettet is Szappanos Tibor tenoristával Kálmán Imre Csárdáskirálynőjéből az Álom, álom… címűt, ami még szintén újdonság számomra, de rendkívül kedves és varázslatos darab. A koncert második részében pedig A denevér nagyoperettből adok elő részleteket. Ez az egyik nagy kedvencem (mármint a darab), mondhatni, a szívem egyik csücske, mert a szerepem épp az én hangfajomnak felel meg. Gyönyörű, mutatós, hatalmas ária. Remélem, a közönség is nagyon élvezi majd. Az újévi koncerteken az a szokás, hogy az ország saját nyelvén énekelnek a művészek. Így lesz ez most is, minden részletet magyarul adunk elő, hiszen így a közönség jobban tud azonosulni velük. A másik duett szintén A denevérből való, ami nagyon nehéz, hosszú, de tetszetős és szórakoztató. Az Óra duettről van szó. A denevérben már énekeltem sok előadást Pécsett, de ezt a duettet koncerten még soha. Úgyhogy nagyon várom, hogyan sikerül megoldani majd színészileg. És persze meglepetés is lesz a koncert végén.

Az év vége mindig a visszatekintés időszaka. Melyek voltak a legmeghatározóbb események az ön számára ebben az évben?

Természetesen az operaházi fellépések mindig meghatározóak. Mert mégiscsak az operaház az anyaotthonom, ami felkarolt már az egyetemi évek alatt. Egyik legmeghatározóbb szerepem a Bohém­élet, amiben Mimi szerepét éneklem. Jelenleg Leoncavallo Bohémekjében is Mimi szerepében vagyok látható-hallható. Nagyon szerettem A Varázsfuvolát az Operaházban és A denevért is Pécsett. Nagyon örülök annak is, amikor más városokban léphetek fel. Voltam Pécsen, Miskolcon, Debrecenben, Rotterdamban, Balatonfüreden, a Tisza-tónál. Boldog vagyok akkor is, ha dal- és oratóriumkoncertet adhatok. Ezek is nagyon fontosak számomra. Aztán a Fesztiválakadémia Budapest, ami rendkívül sűrű, nehéz és megterhelő volt, de óriási élmény is. Világszínvonalú művészekkel dolgozhattam együtt. A fesztivált Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűművészek szervezték. Szintén nagy élmény volt Vásáry Tamással koncertezni, az idén több ízben is. És hát a visszatérés Szegedre! Amióta végeztem ott a konziban, most koncerteztem először a városban. Nagy öröm, hogy valószínűleg hamarosan szerepben is láthat majd a szegedi közönség. Mindemellett pedig a dalesteket említeném még. Puccini szinte összes dalát elénekeltem a Bartók Rádióban Virág Emesével, ami szintén hatalmas és csodálatos munka volt, ezenkívül más 20. századi és kortárs szerzők műveivel is koncerteztem. Kiemelkedő élmény volt Balog Józsival több ízben is Bartók-dalokat előadni. Kimerítő év volt tehát, de nem panaszképpen mondom, mert ez így szép, így jó.

Van-e újévi kívánsága, szokott-e újévi fogadalmat tenni?

Azt hiszem, lesz kívánságom, és ezúttal fogadalmat is teszek. Bár nagyon ódzkodom az újévi fogadalmaktól, mert sosem sikerül betartani, de azt hiszem, hogy a mostani fogadalmam egy részét megosztom az Észak-Magyarország olvasóival. Méghozzá azt, hogy talán erőt veszek magamon, félreteszem a félelmeimet, és bátran nyitok külföld felé.

Hegyi Erika

Rendhagyó módon, az idén a Miskolci Szimfonikus Zenekar négy Újévi koncerttel örvendezteti meg a közönséget.

Időpontok: január 4. 19.00, január 5. 10.30 és 19.00, január 6. 16.00

Helyszín: Miskolci Nemzeti Színház

Közreműködnek:

Horti Lilla, Szappanos Tibor, Four Fathers (ének)

Szinvavölgyi Néptáncműhely (tánc)

Műsorvezető: Becze Szilvia

Vezényel: Antal Mátyás

