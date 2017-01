Kell a friss levegő lakásunk díszeinek

Télen kevesebb napfény éri lakásunk díszeit, a szobanövényeket, így ilyenkor visszafogottabban növekszenek vagy virágoznak. A lakás levegőminősége is más lesz, mint nyáron, kevesebb vagy éppen több a szén-dioxid attól függően, hogy mennyi növény van és mennyit párologtatnak. Kevesebbet szellőztetünk ilyenkor, így állottabb a levegő, kevesebbet mozognak a levelek, hiszen nincs olyan levegőmozgás, széljárás, ami szintén kell ahhoz, hogy jól fejlődjenek. Kevesebb vízre is van szükség, hogy ne hűtsük le túlságosan a földet, emiatt viszont a gyökérműködés is lelassul, kevesebb tápanyagot vesznek fel. Nem lehet tehát ugyanazt a bujaságot, fejlődést elvárni szobanövényeinktől, hiszen ilyenkor azok is megpihennek. Érdemes óvatosan locsolni, állott vízzel.

Lakótelepi lakásokban viszont általában száraz meleg van télen, így ott a párásítás nagyon fontos. Érdemes többször locsolni heti egynél, de vigyázni kell, ne álljon alatta a víz. A száraz meleg kiszárítja a talajt és a leveleket is, így lehet olyan növény, amit érdemes átrakni más helyre télen, mint ahol nyáron van. Lehet például olyan növény, amelynek nyáron jó hely a napos ablak, viszont télen már nem megfelelő, főleg mivel a radiátorok, gázkonvektorok általában az ablakok alatt kapnak helyet. Az atkák is jobban megtelepszenek száraz melegben a növényeken, így erre is érdemes figyelmet fordítani.

ÉM-HI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA