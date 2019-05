Kedvenceinket védi az ivartalanítás

A tavasz az állatorvosi rendelőkben az ivartalanítás időszaka. Ez az egyetlen módszer, amivel tartósan elkerülhetjük a nem kívánt szaporulatot házi kedvenceink esetében, és a tévhitekkel ellentétben a beavatkozásnak egészségvédő hatásai is vannak – tudtuk meg dr. Puskás Gábor kamarai specialista, vezető állatorvostól.

– Az állatok, ahogy beköszönt a jó idő, ezerszer mozgékonyabbá válnak, mivel a körülmények változnak. Hosszabb ideig lehet velük a parkban sétálni. A kint tartott kutyáknál télen mindig javasoljuk, hogy energiadúsabb táplálékot adjunk, de tavasszal erre nincs szükség. Azért is alakul így, mert ez a párválasztás és tavaszi ivarzás időszaka, ami kellemetlen következményekkel jár a gazdákra nézve. Leghatékonyabban az ivartalanítással lehet úrrá lenni kedvenceink megváltozott viselkedésén. Kutatások bizonyítják, hogy a műtét olyan betegségek megelőzését segíti, mint az prosztatadaganat, emlődaganat és méhgyulladás. Idősebb korban, hogyha már betegség miatt kell ivartalanítani az állatot, akkor viszont nagyobb a kockázat és a beavatkozás költsége is, ezért nem érdemes vele sokáig várni – hangsúlyozta a szakember.

Rákos daganatok helyett

A kölyök állatot tartók számára az ivarzási időszak jellemzőiről kérdeztük az orvost.

– A kandúrok jellemző, hogy ilyenkor jelölgetnek, szúrós szagú a vizeletük és rengeteget verekszenek, amelynek során sérüléseket gyűjtenek be. A verekedéssel és a párzással egy sor gyógyíthatatlan betegséget is összeszednek. A nőstény cicák izgágává válnak, panaszosan nyávognak, hemperegnek és taposnak. Emellett megpróbálnak kiszökni, mert az ösztönök olyan szintre emelkednek, hogy mindenképpen párt szeretnének találni, és ezért bármit megtesznek. Nőstény macskáknál ivar­talanítással 90 százalékkal csökkenthető a tejmirigyrák való­színűsége, a gennyes méhgyulladás és a méhdaganat kialakulása. A kan kutyák, hogyha nem érzik a hormonok illatát, akkor nyugodtabbak. Ellenkező esetben viszont a szomszédba is képesek átszökni, és semmi nem állhat útjukba. A műtét után azonban megszűnik a hormontermelés, és nyugodtabbá és kezelhetőbbé válnak – foglalta össze a kamarai specialista.

Hamar felépülnek

Mindössze egy napot rabol el a gazdi életéből az ivartalanítás, de számos problémát megelőzhet vele.

– Az ivartalanítás a le­g­gyakrabban végzett műtéti eljárás az állatorvosi rendelőkben, és a technikai apparátus is rendelkezésre áll hozzá. A beavatkozásra előre be kell jelentkezni, amit egy vizsgálat előz meg. Ez különösen fontos, hogyha már idős az állat. Mi a kutyáknál mindig föl szoktuk ajánlani a vérvételt, mert így nagyobb biztonsággal szűrhetők ki a betegségek. Körülbelül tíz nap a varratszedés ideje. Az első egy-két napon adhatunk be fájdalomcsillapítót, majd teljesen egészségesek lesznek kedvenceink. Utógondozásra általában nincs szükség, de az első 24 órában jó, ha felügyelet mellett vannak, mert ennyi idő alatt áll helyre a közérzetük és a viselkedésük. A kandúrok valamivel hamarabb felépülnek, mint a nőstények. A védőgallért varratszedésig, majd amíg begyógyul a seb, rajtuk kell hagyni – mutatta be beszélgetőtársunk.

Ne higgyünk a tévhitekne

A hormonképződés megszűnése a legtöbb esetben nem vezet semmilyen betegséghez.

– Régen a magyar köztudatban élt, hogy jót teszünk az állatnak azzal, hogyha egyszer átesik a terhességen. Ez az elmélet pár éve megdőlt, ezért már hét hónaposan el lehet végezni a műtétet. Szintén ehhez hasonló tévhit, hogy a házi kedvencek el fognak hízni ivartalanítás után. Erre nagyon ritkán lehet példa, de ma már léteznek kifejezetten a problémára kifejlesztett tápok. A cicáknál pedig idős korban felléphet inkontinencia, amin gyógyszeres úton lehet segíteni. Összességében azonban a komplikációk mértéke nem mérhető, az ivaros állatok által okozott gondokhoz. Ha mégis egyszeri alkalommal a kiskutyák mellett döntünk, és utána nem szeretnénk újabb almot, léteznek az emberéhez hasonló fogamzásgátló megoldások is a kutyáknál. Viszont a hormontartalmú készítmények, bár egyre kisebb dózist tartalmaznak, de nem kívánt mellékhatásokkal járhatnak. Ezeket csak olyankor szoktuk javasolni, amikor a gazdi biztos benne, hogy a következő évben már ivartalaníttatni szeretne és vállalja, hogy az ivarzási ciklusban folyamatosan beadja a tablettát – zárta dr. Puskás Gábor.

Detzky Anna

VISSZA A KEZDŐOLDALRA