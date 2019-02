Kedden zárja a KEK-et a VRCK

A férfi röplabda Közép-Európa Kupában az alapszakasz végéhez közelednek a csapatok. A magyar reprezentáns Vegyész RC Kazincbarcika gárdájának már csupán egy meccse van hátra, kedden 19 órától Kazincbarcikán, a Don Bosco Sportközpontban az ACH Volley Ljubljana alakulatát fogadják. Az észak-borsodiak az ötödik helyen állnak a táblázaton és már nem kerülhetnek a négyes döntőbe, szlovén ellenfelük pedig biztos résztvevője a négyes döntőnek.

Előrébb tartanak

– Jól kezdtük az évet a Közép-Európa Kupában, de tud­tuk, hogy jönni fog egy gyengébb időszak, amikor egymást követik a mérkőzések – jelentette ki Tóth Milán, a VRCK csapatmenedzsere. – Nemzetközi ellenfeleink ráadásul erősebb kerettel rendelkeznek, bármikor képesek minőségit cserélni, de ez nem meglepő. Horvátország válogatottja jóval a magyar előtt jár, míg Ausztria és Szlovénia ott lesznek a nyári Európa-bajnokságon – a szlovének ráadásul ezüstérmet szereztek a legutóbbi Eb-n. Ezekben az országokban sokkal előrébb tartanak a férfi röplabdában, mi pedig igyekszünk ehhez a szinthez felnőni. Jó úton járunk, de ahhoz, hogy nemzetközi viszonylatban is eredményesek legyünk, egy jobban átgondolt versenynaptárra is szükség van, hogy megfelelő számú edzéseket tudjon vezényelni a szakmai stáb a játékosok számára.

Jól és harcosan

Marek Kardos, a Vegyész szlovák vezetőedzője szerint erős csapattal találkoznak.

– Ha a legjobb formánkban lennénk, akkor is nagyon nehéz dolgunk lenne a Bajnokok Ligája-főtáblás ACH Volley Ljubljanával szemben – közölte a szakvezető. – Ellenfelünk hosszú évek óta építkezik, és jutott el odáig, hogy szinte évről évre ott van a BL-ben. Idén még erősebb keretük van, mint egy évvel korábban, hiszen ebben az évben szeretnék ismét megnyerni a Közép-Európa Kupát. Nekik még három mérkőzésük van hátra, szinte biztos, hogy az első helyen fogják zárni az alapszakaszt. Két szlovén bajnoki között látogatnak hozzánk, szóval megvan rá az esély, hogy a legerősebb összeállításukban lépnek pályára. Ha nem, akkor is kemény összecsapásra kell számítanunk, mert 14 olyan játékosuk van, akik bármikor képesek egymást helyettesíteni. Mi legutóbb ugyan kikaptunk a Waldviertel vendégeként, de jól, harcosan játszottunk, egy kis szerencsével nyerhettünk is volna, vagy ha ugyanolyan hatékonyak vagyunk, mint az első két játszmában. Nem panaszkodunk, a Magyar Kupa búcsú utáni pofonból úgy látom, sikerül felállni, amit február 10-én bizonyítanánk a minket kiejtő Pénzügyőr vendégeként, mert akkor bajnokin fogadnak bennünket. Éppen ezért kedden a fiatalok is lehetőséget fognak kapni, talán ők lesznek többet a pályán, hiszen rájuk is nagy szükség lesz az előttünk álló hetekben.

A kedden 19 órakor kezdődő találkozót a Digi Sport 2 csatorna élőben közvetíti.

ÉM-MI

A férfi Közép-Európa Kupa állása

1. SK Posojilnica AICH/Dob (osztrák) 9 4 1 2 – 1 1 22:11 19

2. ACH Volley Ljubljana (szlovén) 7 4 1 1 1 – – 20:6 18

3. Calcit Volley Kamnik (szlovén) 9 2 1 1 2 – 3 16:18 13

4. Union Raiffeisen Waldviertel (osztrák) 9 1 1 2 1 2 2 16:20 11

5. Vegyész RC Kazincbarcika 9 – 2 – 2 2 3 12:23 8

6. Mladost Zagreb (horvát) 7 1 1 – – 3 2 8:16 6

A hátralévő mérkőzések:

február 5., 19.00: Vegyész RC Kazincbarcika – ACH Volley Ljubljana

február 6., 20.00: Calcit Volley Kamnik – Mladost Zagreb

február 13., 19.30: Mladost Zagreb – Union Raiffeisen Waldviertel

február 20., 20.00: ACH Volley Ljubljana – SK Posojilnica AICH/Dob

február 21., 20.00: ACH Volley Ljubljana – Mladost Zagreb

